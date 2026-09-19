तुर्की की वादियों से एक जैसी फोटो की शेयर! सनी कौशल और इसाबेल कैफ क्या कर रहे हैं एक दूसरे को डेट?

Sunny Kaushal has sparked romance rumours with Isabelle Kaif: बॉलीवुड के गलियारों में रिश्तों का बनना और बिगड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब दो फिल्मी परिवारों के तार आपस में जुड़ते हैं, तो फैंस की उत्सुकता दोगुनी हो जाती है। विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) की शादी के बाद अब उनके परिवारों के बीच एक नए रिश्ते की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जी हां, विक्की कौशल के छोटे भाई और अभिनेता सनी कौशल (Sunny Kaushal) को लेकर खबर आ रही है कि वह अपनी भाभी कैटरीना कैफ की छोटी बहन इसाबेल कैफ (Isabelle Kaif) को डेट कर रहे हैं। दोनों ने कुछ ऐसी फोटोज शेयर की हैं जिसे लेकर अफवाहों ने जोर पकड़ लिया है।