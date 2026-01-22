मनोज मुंतशिर का एआर रहमान के हिंदू-मुस्लिम वाले विवादित बयान पर हमला, सलमान-शाहरुख को लेकर कही ये बात

न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत में मनोज मुंतशिर ने कहा कि ये कहना गलत है कि बॉलीवुड में किसी खास समुदाय के खिलाफ भेदभाव होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान शामिल हैं, जिन्हें देश और दुनिया भर में अपार लोकप्रियता मिली है। मनोज ने कहा कि सिर्फ अभिनय ही नहीं, बल्कि लेखन और संगीत की दुनिया में भी कई मुस्लिम कलाकारों ने ऐतिहासिक योगदान दिया है। उन्होंने जावेद अख्तर, साहिर लुधियानवी और मजरूह सुल्तानपुरी जैसे नामों का जिक्र करते हुए कहा कि इन कलाकारों को उनके टैलेंट के आधार पर सम्मान मिला है, न कि किसी पहचान के कारण।