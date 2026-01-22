22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

मनोज मुंतशिर का एआर रहमान के हिंदू-मुस्लिम वाले विवादित बयान पर हमला, सलमान-शाहरुख को लेकर कही ये बात

Manoj Muntshir on AR Rahman Communal Bias Statement: संगीतकार एआर रहमान के हालिया विवादित बयान ने नई बहस को जन्म दे दिया है। अब इस मामले पर फिल्ममेकर मनोज मुंतशिर ने अपना रिएक्शन दिया है। मनोज ने रहमान के बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 22, 2026

Manoj Muntshir on AR Rahman Communal Bias Statement

Manoj Muntshir on AR Rahman Communal Bias Statement (सोर्स इंस्टाग्राम- @manojmuntashir )

Manoj Muntshir on AR Rahman Communal Bias Statement: बॉलीवुड फिल्ममेकर और कवि मनोज मुंतशिर ने दिग्गज संगीतकार एआर रहमान के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मनोज ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सांप्रदायिक भेदभाव के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यहां किसी कलाकार की पहचान उसके धर्म से नहीं, बल्कि उसके काम से तय होती है।

मनोज मुंतशिर ने रहमान की टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया

न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत में मनोज मुंतशिर ने कहा कि ये कहना गलत है कि बॉलीवुड में किसी खास समुदाय के खिलाफ भेदभाव होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान शामिल हैं, जिन्हें देश और दुनिया भर में अपार लोकप्रियता मिली है। मनोज ने कहा कि सिर्फ अभिनय ही नहीं, बल्कि लेखन और संगीत की दुनिया में भी कई मुस्लिम कलाकारों ने ऐतिहासिक योगदान दिया है। उन्होंने जावेद अख्तर, साहिर लुधियानवी और मजरूह सुल्तानपुरी जैसे नामों का जिक्र करते हुए कहा कि इन कलाकारों को उनके टैलेंट के आधार पर सम्मान मिला है, न कि किसी पहचान के कारण।

क्रेडिट लिस्ट देखने की दी चुनौती

मनोज मुंतशिर ने अपने दावे को मजबूत करते हुए कहा कि किसी भी हिंदी फिल्म के शुरुआती या आखिरी क्रेडिट्स को देखा जाए तो वहां करीब 200 से 250 लोगों के नाम होते हैं। इन नामों में हर धर्म, समुदाय और पृष्ठभूमि के लोग शामिल होते हैं। उनके अनुसार, यह खुद इस बात का सबूत है कि फिल्म इंडस्ट्री एक समावेशी इकोसिस्टम है।

मनोज ने की रहमान के योगदान की सराहना

मनोज मुंतशिर ने एआर रहमान के योगदान की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि देश को रहमान जैसे कलाकार पर गर्व है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनकी हर बात से सहमति जताई जाए। मनोज ने विशेष रूप से उस बयान पर सवाल उठाया जिसमें पिछले आठ वर्षों को भेदभाव के संदर्भ में देखा गया था। उनका कहना था कि इसी अवधि में ‘पठान’ और ‘जवान’ जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिससे यह साफ होता है कि दर्शक सिर्फ अच्छे कंटेंट और परफॉर्मेंस को महत्व देते हैं।

एआर रहमान ने क्या कहा था?

दरअसल, एआर रहमान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीते कुछ वर्षों में फिल्म इंडस्ट्री में फैसले ऐसे लोगों के हाथ में चले गए हैं जो रचनात्मक नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि कभी-कभी परोक्ष रूप से सांप्रदायिक सोच की बातें सुनने को मिलती हैं, हालांकि उनके सामने किसी ने सीधे ऐसा नहीं कहा।

बयान के बाद तेज हुई बहस

एआर रहमान के इस बयान के बाद सोशल मीडिया और फिल्म जगत में तीखी बहस शुरू हो गई। कई कलाकार रहमान के समर्थन में सामने आए, जबकि कुछ ने मनोज मुंतशिर की तरह उनके दावों से असहमति जताई है। यह विवाद अब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में समानता और अवसरों को लेकर एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया है।

ये भी पढ़ें

हिंदू-मुस्लिम विवादों के बीच AR Rahman पर ‘रोजा’ के आइकॉनिक गाने को चुराने का लगा आरोप, वीडियो वायरल
मनोरंजन
(ए आर रहमान कॉन्ट्रोवर्सी सोर्स: x @jothims)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

22 Jan 2026 01:52 pm

Published on:

22 Jan 2026 01:49 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मनोज मुंतशिर का एआर रहमान के हिंदू-मुस्लिम वाले विवादित बयान पर हमला, सलमान-शाहरुख को लेकर कही ये बात

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

तुम चीट कर रहे हो?…अनुष्का शर्मा ने क्यों विराट कोहली से किया सवाल? कपल का वीडियो हुआ वायरल

Anushka Sharma why asked to Virat Kohli are you cheat video goes viral
बॉलीवुड

SRK की ‘King’ पर आया बड़ा अपडेट, फिल्म में अनिल कपूर का नया अवतार मचाएगा तहलका

Shahrukh Khan - Anil Kapoor Photo
बॉलीवुड

बिस्तर पर पानी डाल देती हैं ट्विंकल…अक्षय कुमार ने किया पत्नी को लेकर बड़ा खुलासा, बताई ये वजह

Twinkle Khanna pours water on bed Akshay Kumar makes big revelation with big reason
बॉलीवुड

128 सेक्सवर्कर्स के लिए रियल लाइफ हीरो बने थे सुनील शेट्टी, ऐसे हुआ खुलासा

सुनील शेट्टी फोटो
बॉलीवुड

साथ काम करना मुश्किल…, शाहिद कपूर के साथ झगड़े पर निर्देशक विशाल भारद्वाज ने तोड़ी चुप्पी

Vishal Bhardwaj on Rift With Shahid Kapoor
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.