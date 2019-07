कंगना को पंगा लेना पड़ा भारी, मीडिया ने 'जजमेंटल...' को कवरेज देने से किया इनकार, अब एकता मांग रही माफी

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) ने हाल में एक और मुसीबत मोल ले ली है। इस बार उन्हें और उनकी बहन रंगोली चंदेल ( rangoli chandel ) द्वारा पूरे मीडिया को खरी-खोटी सुनाना और अपशब्दों का इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है। जी हां, EJGI ( Entertainment Journalists' Guild of India ) ने कंगना की फिल्म 'जजमेंटल है क्या' ( judgemental hai kya ) को पूरी तरह बायकॉट करने का फैसला किया है। संस्था ने फैसला किया है कि कंगना को मीडिया कवरेज नहीं दिया जाएगा।

दरअसल, हाल में कंगना ने अपनी आगामी फिल्म 'जजमेंटल है क्या' के गाने के लॉन्च इवेंट में एक पत्रकार को काफी खरी-खोटी सुनाई थी। इसके बाद उनकी बहन ने भी मीडिया के खिलाफ ट्विटर पर काफी कुछ बुरा-भला लिखा था।

Entertainment Journalists' Guild of India boycotts Kangana Ranaut, decides to "not give her any media coverage" over an incident where she accused a journalist of running a "smear campaign" against her at a song launch event of movie 'Judgementall Hai Kya'. pic.twitter.com/ysOOV5KYrE

अब EJGI नामक संस्था ने फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर को एक लेटर लिखा है जिसमें फिल्म को पूरी तरह बायकॉट करने और इसे कोई मीडिया कवरेज नहीं देने की बात कही है। इस लेटर के सब्जेक्ट लाइन में कंगना रनौत की फिल्म 'जजमेंटल है क्या' के गाने के लॉन्च इवेंट में उनके द्वारा किए गए अनुचित बर्ताव की निंदा करने की मांग की गई है।

अब इसपर बालाजी टेलीफिल्‍मस का रिप्लाई आया है। हाल में बालाजी टेलीफिल्‍मस कहा,' इस कार्यक्रम में शामिल लोगों ने अपने-अपने दृष्टिकोणों को निष्पक्ष रूप से रखा, लेकिन यह घटना हमारे फिल्म के कार्यक्रम के दौरान घटी, इसलिए हम निर्माता के रूप में, माफी मांगते हैं और इस अप्रिय घटना के लिए खेद व्यक्त करते हैं।'

Balaji Telefilms on verbal spat b/w Kangana Ranaut&a journalist at a film promotion event:While people involved in it fairly held their own perspectives but as it happened at event of our film,we,as the producers, apologize and express regret for this untoward incident (file pic) pic.twitter.com/kc3xFaQxJ4