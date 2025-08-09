Mela Actor Faissal Khan: “पागलखाने में रहा हूं…”, आमिर ही नहीं मां-बहन ने भी की थी साजिश, फैजल खान ने किया खुलासा

इसके बाद उन्होंने आमिर के बारे में बात करते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा भाई मेरे खिलाफ खड़ा है, मुझे कैद कर रहा है। मुझे ये पता चल रहा था कि मेरे ही फैमिली के सदस्य उसको मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। उसका ब्रेनवॉश कर रहे थे क्योंकि वो ऐसा नहीं था। खैर, जब मुझे कोर्ट से पूरी तरह से स्वस्थ होने का प्रमाण मिल गया तो मैंने आगे बढ़ने का सोचा पुरानी बातों को भूलना ही ठीक समझा। हालांकि, ये वो दौर था जिसको मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। मगर मुझे भूलना होगा, मुझे आगे बढ़ना है, अपना फ्यूचर बनाना है।