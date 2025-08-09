Mela Actor Faissal Khan: “पागलखाने में रहा हूं…”, आमिर ही नहीं मां-बहन ने भी की थी साजिश, फैजल खान ने किया खुलासा

Mela Actor Faissal Khan: 25 साल पहले एक फिल्म आई थी नाम था मेला। फिल्म में आमिर खान, उनके भाई फैजल खान, ट्विंकल खन्ना, टीनू वर्मा, और जॉनी लिवर मुख्य किरदारों में नजर आये थे। 'मेला' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। खैर, अभी हम बात करेंगे आमिर खान के भाई फैजल खान की। फैजल खान ने पिंकविला के एक पॉडकास्ट में अपनी फैमिली, भाई से रिश्ते, अपनी हेल्थ, जैसे कई टॉपिक्स पर बातें की. पॉडकास्ट में फैजल ने मेंटल हेल्थ को लेकर खुलासा किया।
सुपरस्टार आमिर खान के भाई फैजल खान ने अपनी मेंटल हेल्थ पर बात करते हुए बताया कि एक वक्त था जब आमिर ने मुझे 1 साल के लिए घर में कैद करके रखा गया। मुझे पागल बताया गया। इसके साथ ही फैजल ने कहा, 'मेरी पूरी फैमली मेरे खिलाफ हो गई थी और मुझको पागल समझ रही थी। फैजल खान ने कहा, वो कह रहे थे कि मुझे सिजोफ्रेनिया है और मैं एक पागल आदमी हूं। मैं सोसायटी को नुकसान पहुंचा सकता हूं। मेरे बारे में इस तरह की बातें हो रही थी। मुझे लगा कि मैं किस चक्रव्यूह में फंस गया हूं और मैं कैसे इस चक्रव्यूह से निकलूं।'
घर में कैद होने की बात पर फैजल ने बताया, मुझे 1 साल तक आमिर के घर के एक कमरे में कैद करके रखा गया था। मेरा मोबाइल छीन लिया गया था। मैं किसी से बात नहीं कर सकता था। रूम के बाहर बॉडीगार्ड्स खड़े रहते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता से बात करना चाहता था लेकिन न ही मेरे पास फोन था और न ही मुझे उनका नंबर याद था। लेकिन मेरे पिता भी फैमिली पॉलिटिक्स से दूर रहते थे। मैंने आमिर से रिक्वेस्ट की कि मुझे दूसरे घर में शिफ्ट कर दें।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 20 दिनों तक जेजे हॉस्पिटल में उनका इलाज चला था। उनको जनरल वॉर्ड में दूसरे पागल पेशेंट्स के साथ रखा गया था। वहां उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया था ताकि समझा जा सके कि वो सच में मानसिक रूप से बीमार हैं या नहीं। बाद में हॉस्पिटल ने उनको मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित कर दिया और उनको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई।
फैजल ने ये भी बताया, मुझे मेरे सिग्नेट्री राइट्स लेने की कोशिश की गई थी, मैं कोई चेक साइन नहीं कर सकता हूं, वोट नहीं दे सकता हूं क्योंकि मुझे पागल बताया जा रहा था। वो बोलते थे कि मैं अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता हूं इसलिए मेरे सिग्नेट्री राइट्स मेरे भाई को मिलने चाहिए। मैंने इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और मैं केस जीत गया।
इस सवाल पर फैजल ने कहा, नहीं मैं कभी रोया नहीं, न ही टूटा। बावजूद इसके कि मेरी अम्मी, बहन सब मेरे खिलाफ थे। पिता ऐसे मैं बात नहीं कर पा रहा था। मेरा सागा भाई मेरे खिलाफ खड़ा था।
इसके बाद उन्होंने आमिर के बारे में बात करते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा भाई मेरे खिलाफ खड़ा है, मुझे कैद कर रहा है। मुझे ये पता चल रहा था कि मेरे ही फैमिली के सदस्य उसको मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। उसका ब्रेनवॉश कर रहे थे क्योंकि वो ऐसा नहीं था। खैर, जब मुझे कोर्ट से पूरी तरह से स्वस्थ होने का प्रमाण मिल गया तो मैंने आगे बढ़ने का सोचा पुरानी बातों को भूलना ही ठीक समझा। हालांकि, ये वो दौर था जिसको मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। मगर मुझे भूलना होगा, मुझे आगे बढ़ना है, अपना फ्यूचर बनाना है।