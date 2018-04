वरुण धवन की साल की पहली फिल्म 'ऑक्टोबर' पिछले शुक्रवार को रिलीज हुई। मूवी को फिल्म समीक्षकों का काफी अच्छा रिस्पांस मिला। दर्शकों ने भी फिल्म की कहानी और वरुण की एक्टिंग की काफी प्रशंसा की। इसके बावजूद फिल्मकार शूजित सरकार की यह मूवी बॉक्सऑफिस पर धमाका नहीं कर पाई। 'ऑक्टोबर' ने 5 दिनों में सिर्फ 25.56 करोड़ की कमाई की है। फिल्म ने शुरुआती 2 दिनों में 12.51 करोड़ का कलेक्शन किया।

#October is ROCK-STEADY... Metros/plexes are consistently contributing to the revenue... Fri 5.04 cr, Sat 7.47 cr, Sun 7.74 cr, Mon 2.70 cr, Tue 2.61 cr. Total: ₹ 25.56 cr. India biz.