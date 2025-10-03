डेटिंग डेज से लेकर, चाय बनाने तक, परिणीति चोपड़ा के सवालों ने की राघव चड्ढा की बोलती बंद

Parineeti Chopra Fake Talk Show: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। कुछ महीने पहले इस कपल ने ये गुड न्यूज अपने चाहने वालों के साथ शेयर की थी। अब दोनों घर में नए मेहमान के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच परिणीति चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्रमा अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में परिणीति अपने पति राघव चड्डा को फेक चैट शो में इन्वाइट कर रही हैं और पति से एक के बाद एक ढेरों सवाल कर रहीं हैं वहीं राघव उनके सवालों के तीरों का सामना करते नजर आ रहे हैं।