Inder Kumar: वो एक्टर जिस पर लगा रेप का आरोप, एक गलत फैसले ने कर दिया था करियर बर्बाद

इंदर कुमार का जन्म जयपुर के मारवाड़ी परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम इंदर कुमार सराफ था। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद साल 1996 में इंदर कुमार ने फिल्म ‘खिलाड़ियों का खिलाड़ी’ थी, जिसमें इनके नेगेटिव रोल को काफी पसंद किया गया था। इसी के ठीक तीसरे दिन इनकी फिल्म ‘मासूम’ भी बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। इस फिल्म का गाना 'ये जो तेरी पायलों की छम… छम है…',काफी हिट हुआ था। इसके बाद इंदर कुमार ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दीं और 90 के दशक में स्टार के तौर पर उभर कर सामने आए। उस दौर में इंदर कुमार की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि सलमान, शाहरुख और आमिर को टककर दे रहे थे। मगर वो कहते हैं न कि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। ऐसा ही कुछ हुआ इंदर कुमार के साथ भी।