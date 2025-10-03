Inder Kumar: वो एक्टर जिस पर लगा रेप का आरोप, एक गलत फैसले ने कर दिया था करियर बर्बाद

एक्टर इंदर कुमार की फोटोज। (फोटो सोर्स: X)
Actor Inder Kumar: कोई शख्स इस दुनिया से चला जाए तो वो सिर्फ यादों में या तस्वीरों में रह जाता है। मगर फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां आप मरे हुए इंसान को दोबारा बोलते, चलते, नाचते और एक्टिंग करते देख सकते हो। आज हम एक ऐसे ही एक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। उस एक्टर का नाम है इंदर कुमार। हालांकि, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन अपनी रील और रियल लाइफ के चलते आज भी हम सबके दिल में जिंदा हैं।
इंदर कुमार का जन्म जयपुर के मारवाड़ी परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम इंदर कुमार सराफ था। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद साल 1996 में इंदर कुमार ने फिल्म ‘खिलाड़ियों का खिलाड़ी’ थी, जिसमें इनके नेगेटिव रोल को काफी पसंद किया गया था। इसी के ठीक तीसरे दिन इनकी फिल्म ‘मासूम’ भी बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। इस फिल्म का गाना 'ये जो तेरी पायलों की छम… छम है…',काफी हिट हुआ था। इसके बाद इंदर कुमार ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दीं और 90 के दशक में स्टार के तौर पर उभर कर सामने आए। उस दौर में इंदर कुमार की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि सलमान, शाहरुख और आमिर को टककर दे रहे थे। मगर वो कहते हैं न कि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। ऐसा ही कुछ हुआ इंदर कुमार के साथ भी।
इंदर कुमार ने साल 2003 में फिल्म 'मसीहा' में काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने इनका पूरा करियर बर्बाद कर दिया। फिल्म में एक हेलीकॉप्टर पर स्टंट सीन था जिसे इंदर कुमार खुद करना चाहते थे और किया भी। मगर उस स्टंट के दौरान इंदर हेलीकॉप्टर से गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं। इसके चलते वो पांच साल तक बिस्तर से नहीं उठ पाए। लोगों ने तो ये तक कह दिया था कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता है। इनके हाथों से कई फिल्में भी चली गईं।
मगर इंदर कुमार ने एक बार फिर फिल्मों में काम शुरू किया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन 2009 में इंदर कुमार ने सलमान खान के साथ 'वॉन्टेड' फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम किया। जिसमें उन्होंने सलमान के दोस्त का किरदार निभाया। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद इंदर एक बार फिर इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने लगे और उन्होंने बतौर सपोर्टिंग एक्टर कई भाषाओं की फिल्में कीं।
एक एक्टर की रील लाइफ हो या रियल लाइफ दोनों ही आसान नहीं होती है इंदर कुमार की भी नहीं थी। करियर के शिखर पर बैठे इंदर कुमार भी विवादों के जाल से नहीं बच पाए और रेप केस में फंस गए। साल 2014 में एक मॉडल और एक्ट्रेस ने उन पर रेप और शोषण का आरोप लगाया। हालांकि, इंदर ने कोर्ट को बताया कि जो भी हुआ था दोनों की मर्जी से हुआ था। फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 10 जून को उन्हें जमानत मिली।
आपको बता दें, इंदर कुमार ने 'तिरछी टोपी वाले', 'बागी', 'कहीं प्यार ना हो जाए', 'हथियार' ‘वॉन्टेड’ और 'तुमको ना भूल पाएंगे' जैसी हिट फिल्में दी थीं। इसके अलावा, इंदर कुमार टीवी धारावाहिक 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मिहिर विरानी के किरदार में भी नजर आए थे। बताया जाता है कि इंदर कुमार आखिरी बार फिल्म 'छोटी सी गुजारिश' में नजर आए थे और वो फिल्म 'फटी पड़ी है यार' पर काम कर रहे थे।
इंदर कुमार ने करियर के उस मोड़ पर शादी की जिस पर कोई भी कलाकार शादी करने से बचता है। इंदर कुमार ने सफलता के शिखर पर पहुंचते ही पहली शादी कर ली। इन्होंने अपने मेंटॉर राजू करिया की बेटी सोनल से पहली शादी की, दुर्भाग्यवश उनका ये रिश्ता महज 5 महीने ही चला और तलाक हो गया। उस वक्त सोनल प्रेगनेंट थीं। इसके बाद, साल 2009 में दूसरी शादी कमलजीत कौर से ये रिश्ता भी सिर्फ दो महीने ही चला। तीसरी शादी साल 2013 में पल्लवी श्रॉफ से की और एक बेटी भावना के पैरेंट्स बने। हालांकि, इस रिश्ते में भी कई परेशानियां आईं मगर दोनों अलग नहीं हुए। शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था इस रिश्ते की डोर साल 2017 में 28 जुलाई को टूट गई जब इंदर कुमार का हार्ट अटैक से निधन हो गया।
