शक्ति कपूर की वो फिल्म जिसने बदल दी थी उनकी किस्मत, एक सीन में पड़े थे एक के बाद एक थप्पड़

इसके बाद शक्ति कपूर ने वहीं पर कहा, उनका करियर खत्म हो चुका है और कुछ नहीं बचा है, उनका टिकट बुक करवा दें। अब वो यहां यह रह पाएंगे। जब वो वहां से सीन को अधूरा छोड़ कर जाने लगे तभी वीरू देवगन जो फिल्म के एक्शन सीन को डायरेक्ट कर रहे थे ने उनका हाथ पकड़ा और उनको रोक लिया। इसके साथ ही वीरू ने शक्ति कपूर से कहा कि ये फिल्म उनके लिए चमत्कार का काम करेगी। बस वो इस सीन को शूट कर लें। इस बात से शक्ति कपूर को प्रोत्साहन मिला और वो रुक गए और सीन को एक बार में ही परफेक्ट किया। वीरू देवगन की जुबान से निकली ये बात सच हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई और शक्ति कपूर को भी तारीफें मिलीं।