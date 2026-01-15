‘मैं कहता हूं, हम ये जंग जीतेंगे…’, सनी देओल की दहाड़ और जोश के साथ रिलीज हुआ ‘बॉर्डर 2’ का ट्रेलर

बॉर्डर 2 के टीजर में नजर आए सनी देओल, वरुण धवन,अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ। (फोटो सोर्स: iamsunnydeol)
Border 2 Trailer: साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म्स में से एक ‘बॉर्डर 2’ के रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म का टीजर और तीन गाने पहले ही रिलीज हो चुके हैं, ऐसे में फिल्म के ट्रेलर की दर्शक राह देख रहे थे। सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी स्टारर, 1997 की फिल्म ‘बॉर्डर’ के इस देशभक्ति सीक्वल फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा है। आज मेकर्स ने ‘बॉर्डर 2’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया है।
ट्रेलर भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए वॉर की पृष्ठभूमि को दर्शाता है। ट्रेलर में सनी देओल भारतीय सेना के एल टी कर्नल फतेह सिंह कलेर के किरदार में अपने दमदार अभिनय और डायलॉग्स की छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं। जबकि वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ ने भी अपने-अपने रोल में प्रभावशाली दिख रहे हैं।
ट्रेलर में सुनाई और दिखाई दे रहे सनी देओल के दमदार डायलॉग्स बता रहे हैं कि फिल्म पाकिस्तान की रूह कंपाने के लिए काफी है। फिल्म का दमदार ट्रेलर देख कर सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। एक ने लिखा, 'जब trailer इतना खतरनाक है तो movie किस level ki hogi?'. वहीं, दूसरे ने लिखा, 'सुपर-डुपर हिट'. तो कुछ लोग कमेंट्स में जय हिन्द लिख रहे हैं।
‘बॉर्डर 2’, पहली फिल्म की सीक्वल होने के साथ-साथ 1971 की जंग पर आधारित एक नई कहानी पेश करती है। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जबकि इसे जेपी दत्ता, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है। ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
