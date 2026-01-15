‘मैं कहता हूं, हम ये जंग जीतेंगे…’, सनी देओल की दहाड़ और जोश के साथ रिलीज हुआ ‘बॉर्डर 2’ का ट्रेलर

Border 2 Trailer: साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म्स में से एक ‘बॉर्डर 2’ के रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म का टीजर और तीन गाने पहले ही रिलीज हो चुके हैं, ऐसे में फिल्म के ट्रेलर की दर्शक राह देख रहे थे। सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी स्टारर, 1997 की फिल्म ‘बॉर्डर’ के इस देशभक्ति सीक्वल फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा है। आज मेकर्स ने ‘बॉर्डर 2’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया है।