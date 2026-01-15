15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘मैं कहता हूं, हम ये जंग जीतेंगे…’, सनी देओल की दहाड़ और जोश के साथ रिलीज हुआ ‘बॉर्डर 2’ का ट्रेलर

Border 2 Trailer: दुश्मन के लिए सनी देओल की दहाड़ और हिंदुस्तान की गर्जना के साथ रिलीज हुआ 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 का ट्रेलर। सनी देओल की ये फिल्म गणतंत्र दिवस से 3 दिन पहले रिलीज होने वाली है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jan 15, 2026

Border 2 Trailer Out

बॉर्डर 2 के टीजर में नजर आए सनी देओल, वरुण धवन,अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ। (फोटो सोर्स: iamsunnydeol)

Border 2 Trailer: साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म्स में से एक ‘बॉर्डर 2’ के रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म का टीजर और तीन गाने पहले ही रिलीज हो चुके हैं, ऐसे में फिल्म के ट्रेलर की दर्शक राह देख रहे थे। सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी स्टारर, 1997 की फिल्म ‘बॉर्डर’ के इस देशभक्ति सीक्वल फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा है। आज मेकर्स ने ‘बॉर्डर 2’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया है।

सनी देओल की ललकार से कांप उठेगा पाकिस्तान

ट्रेलर भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए वॉर की पृष्ठभूमि को दर्शाता है। ट्रेलर में सनी देओल भारतीय सेना के एल टी कर्नल फतेह सिंह कलेर के किरदार में अपने दमदार अभिनय और डायलॉग्स की छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं। जबकि वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ ने भी अपने-अपने रोल में प्रभावशाली दिख रहे हैं।

ट्रेलर पर लोग कर रहे हैं कमेंट्स

ट्रेलर में सुनाई और दिखाई दे रहे सनी देओल के दमदार डायलॉग्स बता रहे हैं कि फिल्म पाकिस्तान की रूह कंपाने के लिए काफी है। फिल्म का दमदार ट्रेलर देख कर सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। एक ने लिखा, 'जब trailer इतना खतरनाक है तो movie किस level ki hogi?'. वहीं, दूसरे ने लिखा, 'सुपर-डुपर हिट'. तो कुछ लोग कमेंट्स में जय हिन्द लिख रहे हैं।

'बॉर्डर 2' के बारे में

‘बॉर्डर 2’, पहली फिल्म की सीक्वल होने के साथ-साथ 1971 की जंग पर आधारित एक नई कहानी पेश करती है। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जबकि इसे जेपी दत्ता, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है। ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें

वरुण धवन ने उड़ाया खुद का ही मजाक, ‘बॉर्डर 2’ के मीम पर तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान…
बॉलीवुड
Varun Dhawan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

सनी देओल

वरुण धवन

Updated on:

15 Jan 2026 07:16 pm

Published on:

15 Jan 2026 06:54 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मैं कहता हूं, हम ये जंग जीतेंगे…’, सनी देओल की दहाड़ और जोश के साथ रिलीज हुआ ‘बॉर्डर 2’ का ट्रेलर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

आलिया भट्ट ने रानी मुखर्जी के लिए कही बड़ी बात, बोलीं- उनका 30 साल का करियर…

Rani Mukerji in Mardani 3
बॉलीवुड

वरुण धवन ने उड़ाया खुद का ही मजाक, ‘बॉर्डर 2’ के मीम पर तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान…

Varun Dhawan
बॉलीवुड

फौजी की आवाज में ‘बॉर्डर 2’ का ‘घर कब आओगे…’ गाना सुन भावुक हुए सनी देओल

Sunny Deol Insta story
बॉलीवुड

एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा…OTT पर आ गया है फुल पैसा वसूल कंटेंट, जो बढ़ाने वाला है सस्पेंस

Friday OTT Releases
बॉलीवुड

तलाकशुदा और 2 बच्चों के बाप को डेट कर रहीं नोरा फतेही? जानें रेप आरोपों में घिरे अचरफ हकीमी हैं कौन

तलाकशुदा और 2 बच्चों के बाप को डेट कर रहीं नोरा फतेही? जानें रेप आरोपों में घिरे अचरफ हकीमी हैं कौन
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.