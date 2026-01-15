15 जनवरी 2026,

गुरुवार

बॉलीवुड

वरुण धवन ने उड़ाया खुद का ही मजाक, ‘बॉर्डर 2’ के मीम पर तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान…

Varun Dhawan on Border 2 Meme: 'बॉर्डर 2' के गाने में अपने एक्सप्रेशन को लेकर ट्रोल हो रहे वरुण धवन ने अब खुद ही मीम पर अपना रिएक्शन दिया। वरुण ने इंस्टाग्राम पर लाइव करते हुए खुद का ही मजाक उड़ा लिया। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jan 15, 2026

Varun Dhawan

वरुण धवन ने 'बॉर्डर 2' मीम पर तोड़ी चुप्पी. ( फोटो सोर्स: varun_ki_madhu)

Varun Dhawan on Border 2 Meme: बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर सुर्खियों में हैं। लेकिन जब से फिल्म का गाना 'संदेशे आते हैं' रिलीज हुआ है, तभी से ही उनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशन्स को लेकर काफी मजाक उड़ाया जा रहा है। हालांकि जहां अक्सर सितारे सोशल मीडिया ट्रोलिंग से नाराज हो जाते हैं, वहीं वरुण ने आलोचना और मीम्स को काफी हल्के में लिया और खुद ही इस पर मजाक भी कर दिया। वरुण धवन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वरुण धवन ने उड़ाया खुद का मजाक

दरअसल, हाल ही में 'बॉर्डर 2' के प्रमोशन के सिलसिले में वरुण धवन जब कर्नाटक के कारवार नेवल बेस की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव किया। इस लाइव सेशन में उन्होंने अपने ही वायरल मीम का जिक्र किया, जिसमें उनके मुस्कुराने के अंदाज को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बनाया जा रहा था। वरुण ने शुरुआत ही मजाकिया लहजे में की और कहा कि उन्हें पता है उनकी मुस्कान ट्रेंड कर रही है। इसके बाद उन्होंने उसी एक्सप्रेशन को दोहराया, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचाया था।

वरुण के साथ विशाल मिश्रा भी आए नजर

इस लाइव में सिंगर विशाल मिश्रा भी उनके साथ जुड़े। वरुण ने उनसे भी वही एक्सप्रेशन देने के लिए कहा। वरुण धवन ने इस पर हंसी उड़ाते हुए इस पल को खास बना दिया। वरुण ने हंसते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि इस बहाने पूरा देश उनके साथ मुस्कुरा रहा है। वरुण के फैंस उनकी इस वीडियो को देखकर अब काफी पसंद कर रहे हैं।

बता दें वरुण धवन का यह रवैया कोई नया नहीं है। इससे पहले भी जब सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनकी एक्टिंग को लेकर सवाल उठाए, तो उन्होंने जवाब देने के बजाय मजाकिया प्रतिक्रिया दी। एक यूजर द्वारा एक्टिंग पर तंज कसने पर वरुण ने कहा था कि ऐसे ही सवालों ने गाने को हिट बना दिया और सब लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं।

वरुण धवन ने आलोचना पर यूं किया था रिएक्ट

हाल ही में एक 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन के दौरान भी एक यूजर ने उनकी एक फिल्म को बेकार बता दिया। इस पर भी वरुण ने चुटकी लेते हुए कहा कि फिल्म फिर भी थोड़ी बहुत चल गई और दर्शकों को थिएटर जाते रहना चाहिए, क्योंकि 'बॉर्डर 2' शायद उन्हें सरप्राइज कर दे।

गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज हो रही 'बॉर्डर 2'

वर्कफ्रंट की बात करें तो 'बॉर्डर 2' एक बड़े पैमाने की वॉर ड्रामा फिल्म है, जिसमें वरुण धवन कर्नल होशियार सिंह दहिया का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में उनके साथ सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अनन्या सिंह जैसे कलाकार नजर आएंगे। अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म से दर्शकों को न सिर्फ देशभक्ति, बल्कि दमदार अभिनय की भी उम्मीद है।

Updated on:

15 Jan 2026 06:18 pm

Published on:

15 Jan 2026 06:17 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / वरुण धवन ने उड़ाया खुद का ही मजाक, 'बॉर्डर 2' के मीम पर तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान…

