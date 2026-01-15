वरुण धवन ने उड़ाया खुद का ही मजाक, ‘बॉर्डर 2’ के मीम पर तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान…

Varun Dhawan on Border 2 Meme: बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर सुर्खियों में हैं। लेकिन जब से फिल्म का गाना 'संदेशे आते हैं' रिलीज हुआ है, तभी से ही उनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशन्स को लेकर काफी मजाक उड़ाया जा रहा है। हालांकि जहां अक्सर सितारे सोशल मीडिया ट्रोलिंग से नाराज हो जाते हैं, वहीं वरुण ने आलोचना और मीम्स को काफी हल्के में लिया और खुद ही इस पर मजाक भी कर दिया। वरुण धवन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।