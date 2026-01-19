Fact Check: मुझे बस बिस्तर पर…, 54 की तब्बू का बेबाक बयान आया सामने

पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें तब्बू के शादी पर दिए गए शॉकिंग बयान के बारे में बताया गया है। इन पोस्ट्स के अनुसार तब्बू ने कहा, 'मुझे बिस्तर पर बस एक मर्द चाहिए अभी शादी नहीं करने वाली, मैं सिंगल लाइफ एंजॉय कर रही हूं।' अब क्या सच में तब्बू ने ऐसा कहा है या नहीं सोशल मीडिया पर लोग इस बारे में चर्चा करने लगे हैं। एक्स पर एक ट्विट सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि तब्बू की टीम ने इस बयान को गलत कहा है। साथ ही ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आया है, जिसमें तब्बू शादी को लेकर ऐसा बयान दे रही हैं। अभी तक तब्बू ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है।