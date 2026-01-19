19 जनवरी 2026,

सोमवार

बॉलीवुड

Fact Check: मुझे बस बिस्तर पर…, 54 की तब्बू का बेबाक बयान आया सामने

Tabu Shocking Statement: 'दे दे प्यार दे 2' में नजर आयीं तब्बू 54 साल की हो चुकीं हैं। तब्बू आये दिन अपनी शादी को लेकर बेबाकी से बात करती हुई दिखाई देती हैं और चर्चा में आ जाती हैं। इसी बीच उनका एक पुराना बयान वायरल हो रहा है। आइये जानते हैं तब्बू के उस बोल्ड स्टेटमेंट का पूरा सच क्या है?

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jan 19, 2026

Tabu Photos

'दृश्यम' एक्ट्रेस तब्बू का पुराना बयान वायरल। (फोटो सोर्स: tabutiful)

Tabu Shocking Statement: 'दे दे प्यार दे' एक्ट्रेस तब्बू कभी शादी न करने को लेकर तो कभी अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। तब्बू जितनी बेहतरीन अदाकारा हैं, उनकी रियल लाइफ भी उतनी ही अतरंगी है। बीते 2-3 महीने पहले ही एक्ट्रेस ने अपना 54th बर्थडे मनाया था। 54 साल की उम्र में भी तब्बू अभी तक सिंगल हैं और अक्सर अपनी शादी न करने के फैसले पर बयान देती रहती हैं। उनके बेबाक बयान अक्सर विवादों के घेरे में भी आ जाते हैं। हाल ही में तब्बू का एक पुराना स्टेटमेंट दोबारा से वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपने सिंगल होने और अपनी जरूरतों के बारे में बात की थी। आइए जानते हैं क्या इस सटटेटमेंट की सच्चाई।

साल 2025 में एक बयान वायरल हुआ था जो एक बार फिर से वायरल हो रहा है, जिसके अनुसार, शादी को लेकर तब्बू ने ऐसी बात कह दी थी कि लोग दंग रह गए थे। आइये जानते हैं क्या था वो बयान और क्या था इसका सच?

तब्बू का कौन सा बयान हुआ था वायरल?

पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें तब्बू के शादी पर दिए गए शॉकिंग बयान के बारे में बताया गया है। इन पोस्ट्स के अनुसार तब्बू ने कहा, 'मुझे बिस्तर पर बस एक मर्द चाहिए अभी शादी नहीं करने वाली, मैं सिंगल लाइफ एंजॉय कर रही हूं।' अब क्या सच में तब्बू ने ऐसा कहा है या नहीं सोशल मीडिया पर लोग इस बारे में चर्चा करने लगे हैं। एक्स पर एक ट्विट सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि तब्बू की टीम ने इस बयान को गलत कहा है। साथ ही ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आया है, जिसमें तब्बू शादी को लेकर ऐसा बयान दे रही हैं। अभी तक तब्बू ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है।

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल तब्बू की टीम ने इस तरह के किसी भी बयान को सिरे से खारिज कर दिया था। टीम ने कहा था कि ये बयान फेक है। साथ ही तब्बू की टीम ने मीडिया कम्पनीज को इस बात के लिए माफीनामा देने के लिए भी कहा था।

तब्बू ने क्यों नहीं की अब तक शादी?

अपने जबरदस्त और संजीदा अभिनय के लिए पहचानी जाने वाली तब्बू 54 साल की हो चुकी हैं और अभी तक सिंगल हैं, बता दें कि उनका नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ चुका है। 15 साल की उम्र में देव आनंद के साथ अपने फिल्मीं करियर की शुरुआत करने वाली तब्बू के बारे में एक बार तो खबर ये भी आयी थी कि नशे की हालत में अभिनेता जैकी श्रॉफ ने उनको जबरदस्ती किस करने की कोशिश भी की थी।

तब्बू के वर्कफ्रंट की बात करें तो आने वाले समय में वो निर्देशक अंशुल शर्मा की 'क्रू 2' में नजर आने वाली हैं और बीते नवम्बर ही में उनकी और अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' में आयी थी और जल्द ही वो 'दृश्यम 3' में दिखाई देंगी।

