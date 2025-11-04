जैकी श्रॉफ ने नशे में 16 साल की जिस लड़की के साथ की थी गलत हरकत, आज वो बन चुकी है टॉप एक्ट्रेस

जैकी श्रॉफ की फोटो। (फोटो सोर्स: IMDb)
Happy Birthday Tabu: बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे अक्सर छिपे होते हैं ऐसे काले राज, जो सालों तक सुर्खियां बटोरते रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 80 के दशक के उस विवादास्पद किस्से की, जब सुपरस्टार जैकी श्रॉफ पर तब्बू के साथ 'गंदी हरकत' का आरोप लगा। ये घटना इतनी झकझोर देने वाली थी कि तब्बू की बहन फराह नाज ने गुस्से में मीडिया के सामने सबकुछ कह दिया था। चलिए आपको बताते हैं, आखिर उस रात क्या हुआ था?
कहानी की शुरुआत 1987 से। जैकी श्रॉफ उस वक्त बॉलीवुड के चहेते हीरो थे, वो फिल्म 'दिलजला' की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म में उनके साथ थीं तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज, साथ में तनुजा और डैनी डेंजोंगपा भी। शूटिंग का लोकेशन था मॉरीशस।
उस दौरान जैकी ने एक पार्टी रखी हुई थी, जिसमें फिल्म की स्टारकास्ट के लोग शामिल थे। तब तब्बू (असली नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी) महज 15-16 साल की टीनएजर थीं। वो अपनी बहन फराह के साथ पार्टी में आई थीं। जैकी भी वहां थे, लेकिन वो शराब के नशे में धुत हो चुके थे!
रिपोर्ट्स कहती हैं कि नशे में चूर जैकी ने तब्बू को जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। बेचारी टीनएजर डर गई, लेकिन उसने हिम्मत से विरोध किया। मामला तब बिगड़ा जब जैकी नहीं माने। इस बीच डैनी डेंजोंगपा ने तुरंत बीच-बचाव किया, जैकी को अलग खींचा और सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया।
फराह नाज को जब ये बात पता चली, तो उनका खून खौल उठा। वो खुद एक्ट्रेस थीं और बहन की इज्जत पर आंच आने का नाम सुनते ही भड़क गईं। फराह ने खुलकर कहा कि जैकी ने तब्बू को 'मॉलेस्ट' करने की कोशिश की।
इसके बाद जैकी को माफी मांगनी पड़ी। सबसे दिलचस्प बात है कि तब्बू ने इस पूरे मामले पर कभी मुंह नहीं खोला। न ही इंटरव्यू में और न प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो चुप रहीं, और अपने करियर पर फोकस करती रहीं। इस वाकये के बाद आज तक तब्बू और जैकी ने कभी साथ काम नहीं किया और हमेशा उनसे दूरी बनाए रखी।
तब्बू 4 नवंबर को 54 साल की हो जाएंगी। बता दें कि तब्बू ने मात्र 14 साल की उम्र में फिल्म 'हम नौजवान' से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था। तब से लेकर अब तक तब्बू ने शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन, ईशान खट्टर, सनी देओल जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तमाम हिट मूवीज में काम किया है।
