Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

जैकी श्रॉफ ने नशे में 16 साल की जिस लड़की के साथ की थी गलत हरकत, आज वो बन चुकी है टॉप एक्ट्रेस

Jackie Shroff-Tabu Controversy: अपने से 15 साल छोटी एक्ट्रेस (तब्बू) के साथ जब मशहूर एक्टर ने पार्टी में बदसलूकी की थी। वह नशे में बेकाबू हो गया था… उसने तब्बू को Kiss…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 04, 2025

Jackie Shroff and Tabu

जैकी श्रॉफ की फोटो। (फोटो सोर्स: IMDb)

Happy Birthday Tabu: बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे अक्सर छिपे होते हैं ऐसे काले राज, जो सालों तक सुर्खियां बटोरते रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 80 के दशक के उस विवादास्पद किस्से की, जब सुपरस्टार जैकी श्रॉफ पर तब्बू के साथ 'गंदी हरकत' का आरोप लगा। ये घटना इतनी झकझोर देने वाली थी कि तब्बू की बहन फराह नाज ने गुस्से में मीडिया के सामने सबकुछ कह दिया था। चलिए आपको बताते हैं, आखिर उस रात क्या हुआ था?

किस्सा शुरू हुआ 'दिलजला' की शूटिंग से

कहानी की शुरुआत 1987 से। जैकी श्रॉफ उस वक्त बॉलीवुड के चहेते हीरो थे, वो फिल्म 'दिलजला' की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म में उनके साथ थीं तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज, साथ में तनुजा और डैनी डेंजोंगपा भी। शूटिंग का लोकेशन था मॉरीशस।

उस दौरान जैकी ने एक पार्टी रखी हुई थी, जिसमें फिल्म की स्टारकास्ट के लोग शामिल थे। तब तब्बू (असली नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी) महज 15-16 साल की टीनएजर थीं। वो अपनी बहन फराह के साथ पार्टी में आई थीं। जैकी भी वहां थे, लेकिन वो शराब के नशे में धुत हो चुके थे!

Kiss करने की कोशिश

रिपोर्ट्स कहती हैं कि नशे में चूर जैकी ने तब्बू को जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। बेचारी टीनएजर डर गई, लेकिन उसने हिम्मत से विरोध किया। मामला तब बिगड़ा जब जैकी नहीं माने। इस बीच डैनी डेंजोंगपा ने तुरंत बीच-बचाव किया, जैकी को अलग खींचा और सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया।

फराह नाज का गुस्सा

फराह नाज को जब ये बात पता चली, तो उनका खून खौल उठा। वो खुद एक्ट्रेस थीं और बहन की इज्जत पर आंच आने का नाम सुनते ही भड़क गईं। फराह ने खुलकर कहा कि जैकी ने तब्बू को 'मॉलेस्ट' करने की कोशिश की।

इसके बाद जैकी को माफी मांगनी पड़ी। सबसे दिलचस्प बात है कि तब्बू ने इस पूरे मामले पर कभी मुंह नहीं खोला। न ही इंटरव्यू में और न प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो चुप रहीं, और अपने करियर पर फोकस करती रहीं। इस वाकये के बाद आज तक तब्बू और जैकी ने कभी साथ काम नहीं किया और हमेशा उनसे दूरी बनाए रखी।

14 साल की उम्र में शुरू किया फिल्मीं सफर

तब्बू 4 नवंबर को 54 साल की हो जाएंगी। बता दें कि तब्बू ने मात्र 14 साल की उम्र में फिल्म 'हम नौजवान' से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था। तब से लेकर अब तक तब्बू ने शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन, ईशान खट्टर, सनी देओल जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तमाम हिट मूवीज में काम किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

04 Nov 2025 08:00 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जैकी श्रॉफ ने नशे में 16 साल की जिस लड़की के साथ की थी गलत हरकत, आज वो बन चुकी है टॉप एक्ट्रेस

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

4 सुपरस्टार्स संग अफेयर के बाद भी हैं कुवांरी ये फेमस एक्ट्रेस, एक के साथ टूटी सगाई, तो एक के साथ 10 साल तक चला रिश्ता, जानें कौन है ये…

Tabu Birthday
बॉलीवुड

स्मृति मंधाना के लिए धड़क उठा बॉलीवुड डायरेक्टर का दिल, भारत की जीत के बाद खुलेआम किया प्यार का इजहार!

Smriti Mandhana Boyfriend Tattoo Photo (1)
बॉलीवुड

प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता का ब्रेकअप हुआ कंफर्म? सलमान ने कहा-और वो कहां है? वो है या नहीं…

प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता का ब्रेकअप हुआ कंफर्म? सलमान ने कहा-और वो कहां है? वो है या नहीं...
बॉलीवुड

‘Haq’ एक्टर इमरान हाश्मी ने किया चौंकाने वाला खुलासा, ‘मेरे बेटे को मेरे इस किरदार से होती है शर्मिंदगी’

Emraan Hashmi
बॉलीवुड

क्या ससुराल से अलग रहना चाहती थीं सोनाक्षी सिन्हा? एक्ट्रेस ने दिया मजेदार जवाब

क्या ससुराल से अलग रहना चाहती थीं सोनाक्षी सिन्हा? एक्ट्रेस ने दिया मजेदार जवाब
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.