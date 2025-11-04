जैकी श्रॉफ ने नशे में 16 साल की जिस लड़की के साथ की थी गलत हरकत, आज वो बन चुकी है टॉप एक्ट्रेस

Happy Birthday Tabu: बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे अक्सर छिपे होते हैं ऐसे काले राज, जो सालों तक सुर्खियां बटोरते रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 80 के दशक के उस विवादास्पद किस्से की, जब सुपरस्टार जैकी श्रॉफ पर तब्बू के साथ 'गंदी हरकत' का आरोप लगा। ये घटना इतनी झकझोर देने वाली थी कि तब्बू की बहन फराह नाज ने गुस्से में मीडिया के सामने सबकुछ कह दिया था। चलिए आपको बताते हैं, आखिर उस रात क्या हुआ था?