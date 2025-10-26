Thamma Box Office Collection Day 5: सौ करोड़ी बनी हॉरर-कॉमेडी ‘Thamma’, क्या तोड़ पाएगी इन 5 फिल्मों का रिकॉर्ड?

सौ करोड़ के क्लब में शामिल हुई थामा। (फोटो सोर्स: IMDb)
Thamma Box Office Collection Day 5: बीती 21 अक्टूबर को रिलीज हुई रश्मिका मंदना और आयुष्मान खुराना स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा सिनेमा हॉल्स तक दर्शकों को खींचने में सफल रही है। फिल्म को रिलीज हुए 5 दिन पूरे हो गए हैं। वहीं, कमाई के मामले में फिल्म का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता हुआ दिख रहा है। वीकेंड की बात करें तो फिल्म ने अच्छी कमाई की है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘थामा’ ने केवल 5 दिनों में 100 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। लेकिन अगर बात की जाए पिछले 2-3 महीनों में रिलीज हुई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो अभी भी ये कई फिल्मों से पीछे चल रही है। आइये जानते हैं कि वो कौन सी फिल्में हैं?
Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, पांचवें दिन भी ‘थामा’ ने 13 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की।बता दें कि फिल्म ने ओपनिंग डे पर 24 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन करते हुए हर्षवर्धन की एक दीवाने की दीवानीयत को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि, दीवाली के चलते थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली। मगर फिल्म को दर्शकों को पसंद आ रही हैं इसको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। अब तक भारत में फिल्म का टोटल कलेक्शन 78.60 करोड़ रुपये हो चुका है। वहीं, वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अभी तक 105.5 करोड़ रुपये कमा लिए हैं, जिससे चले आयुष्मान खुराना की फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है।
हॉरर कॉमेडी थामा 100 करोड़ी तो बन गई है लेकिन अभी भी इन 5 फिल्मों को पछाड़ना बाकी है। इन फिल्मों में ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’, अहान पांडे की ‘सैयारा’, रजनीकांत की ‘कुली’, ऋतिक रोशन की ‘वॉर 2’ और पवन कल्याण की ‘दे कॉल हिम ओजी’ जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। आइये जानते हैं इन फिल्मों ने कितनी कमाई की थी।
|No
|फिल्म का नाम
|फिल्म की कमाई
|1
|कांतारा चैप्टर चैप्टर 1
|800.2 करोड़
|2
|सैयारा
|570.32 करोड़
|3
|कुली
|518 करोड़
|4
|वॉर 2
|364.35 करोड़
|5
|दे कॉल हिम ओजी
|294.87 करोड़
देखा जाए तो इन फिल्मों के मुकाबले ‘थामा’ की कमाई अभी भले ही कम है, लेकिन फिल्म के पांच दिनों के शानदार प्रदर्शन ने साबित कर दिया है कि फैंस आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदना की इस फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं।
फिल्म की कास्ट की बात करें तो इसमें आयुष्मान खुराना के साथ-साथ रश्मिका मंदाना मुख्य किरदारों में नजर आए हैं। वहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। बता दें कि थामा में वरुण धवन और अभिषेक बनर्जी ने कैमियो किया है। फिल्म की सफलता को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि पहली बार स्क्रीन पर आयुष्मान और रश्मिका की जोड़ी को देख कर फैंस खुश हैं। इस हॉरर कॉमेडी ने फिल्म इंडस्ट्री को एक नई ऑन-स्क्रीन जोड़ी भी दी है।
