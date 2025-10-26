Thamma Box Office Collection Day 5: सौ करोड़ी बनी हॉरर-कॉमेडी ‘Thamma’, क्या तोड़ पाएगी इन 5 फिल्मों का रिकॉर्ड?

Thamma Box Office Collection Day 5: बीती 21 अक्टूबर को रिलीज हुई रश्मिका मंदना और आयुष्मान खुराना स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा सिनेमा हॉल्स तक दर्शकों को खींचने में सफल रही है। फिल्म को रिलीज हुए 5 दिन पूरे हो गए हैं। वहीं, कमाई के मामले में फिल्म का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता हुआ दिख रहा है। वीकेंड की बात करें तो फिल्म ने अच्छी कमाई की है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘थामा’ ने केवल 5 दिनों में 100 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। लेकिन अगर बात की जाए पिछले 2-3 महीनों में रिलीज हुई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो अभी भी ये कई फिल्मों से पीछे चल रही है। आइये जानते हैं कि वो कौन सी फिल्में हैं?