बॉलीवुड

अभिनव कश्यप पर फूटा राखी सावंत का गुस्सा, बोलीं – सलमान खान के खिलाफ बोलने के मिले हैं पेटी भर पैसे

Rakhi Sawant and Abhinav Kashyap: अपने बोल्ड अंदाज और अतरंगी कमेंट्स से मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाली राखी सावंत दबंग स्टार सलमान खान को बहुत मानती हैं। कई बार वो बता चुकी हैं कि जरूरत के वक्त हमेशा सलमान खान ने उनकी मदद की है। हाल ही में राखी सावंत ने अभिनव कश्यप पर कमेंट किया। आइये राखी सावंत ने अभिनव कश्यप के बारे में क्या क्या कहा।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 26, 2025

Rakhi Sawant and Abhinav Kashyap

अभिनव कश्यप पर फूटा राखी सावंत का गुस्सा। (फोटो सोर्स: IMDb और rakhisawant2511)

Rakhi Sawant and Abhinav Kashyap: अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स से मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाली राखी सावंत दबंग स्टार सलमान खान को बहुत मानती हैं। कई बार वो बता चुकी हैं कि जरूरत के वक्त हमेशा सलमान खान ने उनकी मदद की है। हाल ही में राखी सावंत ने हिंदी रश के साथ बातचीत में अपनी शादी, नए म्यूजिक वीडियो, 200 करोड़ की साड़ी के साथ-साथ अभिनव कश्यप पर भी कमेंट किया। बता दें कि अभिनव कश्यप आये दिन सलमान खान और उनके परिवार पर टीका-टिप्पणी करते रहते हैं। हाल ही में राखी सावंत ने दंबग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप को लेकर अपनी भड़ास निकाली है।

अभिनव कश्यप पर फूटा राखी सावंत का गुस्सा

हिंदी रश पॉडकास्ट में राखी सावंत ने अभिनव कश्यप को टकला बोला। इसके आगे उन्होंने कहा, 'क्या नाम है उसका जो सलमान खान के खिलाफ बोल रहा है।' राखी सावंत ने अभिनव कश्यप के लिए ये भी कहा, “तू जिधर भी मिला टकले, तुझे चप्पल से मारूंगी। कोई तो दबंग फिल्म में डायरेक्टर लिया था उसको। पता नहीं कौन है वो, हम तो नाम नहीं लेंगे। मेरी जुबान खराब नहीं करूंगी उस टकले का नाम लेकर।”

इतना ही नहीं, राखी सावंत ने दबंग डायरेक्टर पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा, “उसने तो लड़कीबाजी शुरू कर दिया था, भाई जान ये सब बर्दाश्त नहीं करते हैं। भाई का पैसा बर्बाद कर रहा था। तो भाई ने निकाल दिया उसको फिल्म से। अभी मीडिया में आकर गंदा-गंदा बोल रहा है, उनके परिवार के बारे में। भाई को बॉडीशेम कर रहा है। उनकी उम्र के बारे में बोल रहा है, उनकी बीमारी के बारे में बोल रहा है, उनके एटीट्यूड के बारे में बोल रहा है…झूठ बोलता है।”

इसके साथ ही राखी सावंत ने ये भी कहा कि लगता है सलमान भाई के दुश्मनों ने इस अभिनव कश्यप को पेटी भर पैसे दे दिए हैं। इसीलिए वो आये दिन भाई जान के खिलाफ उटपटांग बातें बोल रहा है।

बता दें कि राखी अपने नए म्यूजिक वीडियो को प्रमोट करने के लिए बिग बॉस 19 में सलमान खान के साथ नजर आएंगी। राखी सावंत के इस म्यूजिक वीडियो में काफी बोल्ड और किसिंग सीन्स हैं। वहीं, राखी सावंत ने ये भी कहा है कि अगर सलमान खान ने ये किसिंग सीन्स देखे तो वो चप्पल फेंक कर मारेंगे।

लखनऊ की सुपरमॉडल की बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री, इमरान हाशमी संग इस फिल्म में बिखेरेंगी जलवा
बॉलीवुड
Supermodel Vartika Singh's Bollywood Debut

Updated on:

26 Oct 2025 10:30 am

Published on:

26 Oct 2025 10:15 am

बॉलीवुड

मनोरंजन

