अभिनव कश्यप पर फूटा राखी सावंत का गुस्सा, बोलीं – सलमान खान के खिलाफ बोलने के मिले हैं पेटी भर पैसे

Rakhi Sawant and Abhinav Kashyap: अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स से मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाली राखी सावंत दबंग स्टार सलमान खान को बहुत मानती हैं। कई बार वो बता चुकी हैं कि जरूरत के वक्त हमेशा सलमान खान ने उनकी मदद की है। हाल ही में राखी सावंत ने हिंदी रश के साथ बातचीत में अपनी शादी, नए म्यूजिक वीडियो, 200 करोड़ की साड़ी के साथ-साथ अभिनव कश्यप पर भी कमेंट किया। बता दें कि अभिनव कश्यप आये दिन सलमान खान और उनके परिवार पर टीका-टिप्पणी करते रहते हैं। हाल ही में राखी सावंत ने दंबग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप को लेकर अपनी भड़ास निकाली है।