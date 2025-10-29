Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘थामा’ और ‘एक दीवाने की दीवानीयत’ क्या इन 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी?

Thamma Vs EDKD box office collection Day 8: दिवाली के मौके पर 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' ने बॉक्स ऑफिस कर धमाकेदार एंट्री की। दोनों ही फिल्मों ने आठवें दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया। इससे पहले भी दिवाली के मौके पर कई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं. आइये जानते हैं कि क्या 'थामा' इन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 29, 2025

Thamma Box Office Collection Day 3

थामा और टाइगर 3 के पोस्टर्स। (फोटो सोर्स: IMDb)

Thamma Vs EDKD box office collection Day 8: बॉलीवुड में तीज-त्योहारों पर फिल्में रिलीज होने का ट्रैंड पुराना है। खासतौर पर दिवाली, होली और न्यूईयर पर फिल्में रिलीज करना। इस दिवाली के मौके पर भी 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' ने सिनेमा हॉल्स में दस्तक दी। दोनों ही फिल्में ने बॉक्स ऑफिस कर धमाकेदार एंट्री की और दर्शकों की तारीफें बटोरीं। दोनों ही फिल्मों ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया। आइये जानते हैं इन फिल्मों का आठवें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसे रहा, और किसने किसको पछाड़ा?

Thamma Box Office Collection Day 8

बीती 21 अक्टूबर को रिलीज हुई रश्मिका मंदना और आयुष्मान खुराना स्टारर हॉरर-कॉमेडी फिल्म थामा ने थियेटर में धमाकेदार एंट्री की। फिल्म ने दर्शकों को काफी प्रभावित किया। फिल्म को रिलीज हुए 8 दिन पूरे हो गए हैं और आठवें दिन भी कमाई के मामले में फिल्म का ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। वीकेंड की बात करें तो फिल्म ने अच्छी कमाई की है। HT की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘थामा’ ने 8 दिनों में तकरीबन 140 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। बता दें कि फिल्म रिलीज के पांचवें दिन तक वर्ल्डवाइड 105 करोड़ रुपये की कमाई कर सौ करोड़ के क्लब में शामिल हो गई थी। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म इस साल की सबसे सफल फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है।

Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Day 8

अगर बात की जाए तो HT की रिपोर्ट के मुताबिक, हर्षवर्धन और सोनम बाजवा की रोमंटिक ड्रामा फिल्म एक दीवाने की दीवानीयत की तो फिल्म ने पहले दो दिन में तकरीबन 16.50 करोड़ रुपये कमाए। वहीं, इस रोमांटिक ड्रामा ने रिलीजी के आठवें दिन कमाई में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि, फिल्म अपने बजट के हिसाब से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और एक सफल फिल्म बनकर उभरी है।

'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानीयत' दोनों ही फिल्में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थीं. और जैसा कि हम जानते हैं कि बॉलीवुड में हर साल दिवाली के मौके पर फिल्में रिलीज होती हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और बीते सालों में दिवाली के अवसर पर रिलीज (Movies Released on Diwali) हुई टॉप 5 फिल्मों पर एक नजर डालते हैं।साथ ही जानते हैं किसने कितनी कमाई की और क्या थामा और एक दीवाने की दीवानीयत आने वाले वक्त में इन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी।

पिछले सालों दिवाली पर रिलीज हुई टॉप 5 फिल्में

Noफिल्म का नामफिल्म की कमाईरिलीज डेट
1.सिंघम अगेन270 करोड़ रुपये1 नवंबर 2024
2.टाइगर 3 450करोड़ रुपये12 नवंबर 2023
3.सूर्यवंशी 196 करोड़ रुपये4 नवंबर 2021
4.हॉउसफुल 4 208 करोड़ रुपये25 अक्टूबर 2019
5.गोलमाल अगेन205 करोड़ रुपये20 अक्टूबर 2017
Diwali movie comparison

सिंघम अगेन (Singham Again)

'सिंघम अगेन' (Singham Again) रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित सिंघम अगेन साल 2024 में रिलीज हुई थी। फिल्म में अजय देवगन, करीना कपूर खान, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, और टाइगर श्रॉफ जैसे कलाकारों से सजी ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

टाइगर 3 (Tiger 3)

मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित 'टाइगर 3' (Tiger 3) साल 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में सलमान खान, कैटरीन कैफ, और इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आये थे। प्राइम वीडियो पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं।

सूर्यवंशी (Sooryavanshi)

फिल्म 'सूर्यवंशी' (Sooryavanshi) रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की एक फिल्म थी। अजय देवगन, कटरीना कैफ और अक्षय कुमार स्टारर ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को आप OTT प्लेटफार्म Netflix पर देख सकते हैं।

हॉउसफुल 4 (House Full 4)

साल 2019 में रिलीज हुई अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और बॉबी देओल की 'हाउस फूल 4' (House Full 4) में कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कीर्ति खरबंदा भी नजर आई थीं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। इस फिल्म को आप Jio Hotstar पर देख सकते हैं।

गोलमाल अगेन (Golmaal Again)

साल 2017 में अजय देवगन, अरशद वारसी और तब्बू स्टारर गोलमाल अगेन (Golmaal Again) रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। फिल्म में परिणीति चोपड़ा भी खास किरदार में नजर आयीं थीं। ये फिल्म प्राइम वीडियो और Jio Hotstar पर आपको मिल जायेगी।

2024 से 2017 तक रिलीज हुई इन पांच फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की थी। और ये पांचों फिल्में दिवाली के आसपास ही रिलीज हुई थीं। अब देखना ये है कि थामा और एक दीवाने की दीवानीयत इनका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी या नहीं।

ये भी पढ़ें

शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में 960 की चाय, 800 का टोस्ट और 1.59 लाख की है वाइन, एक रात का टर्नओवर सुन लगेगा झटका
बॉलीवुड
Shilpa Shetty Restaurant Bastian mumbai

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

29 Oct 2025 02:26 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘थामा’ और ‘एक दीवाने की दीवानीयत’ क्या इन 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

इतना गंदा ड्रेस… इंडिया की टॉप सुपरमॉडल की हुई फजीहत, वीडियो आया सामने

Model Alicia Kaur
बॉलीवुड

सिंगर चन्नी नट्टन के घर फायरिंग के बाद दिलजीत दोसांझ को मिली धमकी, 1984 के दंगों से जुड़ा है मामला

Diljit Dosanjh Gets threat
बॉलीवुड

शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में 960 की चाय, 800 का टोस्ट और 1.59 लाख की है वाइन, एक रात का टर्नओवर सुन लगेगा झटका

Shilpa Shetty Restaurant Bastian mumbai
बॉलीवुड

दहेज उत्पीड़न से परेशान 23 साल की महिला ने की आत्महत्या, ये फेमस एक्टर हुआ आगबबूला, लिखा मैसेज

Rajkummar Rao angry on 23 years raipur woman suicide
बॉलीवुड

47 साल पुराना वो दंगा जिसमें चली गई 184 लोगों की जान, 50 करोड़ में तैयार होगी फिल्म, कहानी सुनकर कांप उठेगी रूह

Sambhal Files Riot
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.