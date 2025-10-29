‘थामा’ और ‘एक दीवाने की दीवानीयत’ क्या इन 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी?

थामा और टाइगर 3 के पोस्टर्स। (फोटो सोर्स: IMDb)
Thamma Vs EDKD box office collection Day 8: बॉलीवुड में तीज-त्योहारों पर फिल्में रिलीज होने का ट्रैंड पुराना है। खासतौर पर दिवाली, होली और न्यूईयर पर फिल्में रिलीज करना। इस दिवाली के मौके पर भी 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' ने सिनेमा हॉल्स में दस्तक दी। दोनों ही फिल्में ने बॉक्स ऑफिस कर धमाकेदार एंट्री की और दर्शकों की तारीफें बटोरीं। दोनों ही फिल्मों ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया। आइये जानते हैं इन फिल्मों का आठवें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसे रहा, और किसने किसको पछाड़ा?
बीती 21 अक्टूबर को रिलीज हुई रश्मिका मंदना और आयुष्मान खुराना स्टारर हॉरर-कॉमेडी फिल्म थामा ने थियेटर में धमाकेदार एंट्री की। फिल्म ने दर्शकों को काफी प्रभावित किया। फिल्म को रिलीज हुए 8 दिन पूरे हो गए हैं और आठवें दिन भी कमाई के मामले में फिल्म का ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। वीकेंड की बात करें तो फिल्म ने अच्छी कमाई की है। HT की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘थामा’ ने 8 दिनों में तकरीबन 140 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। बता दें कि फिल्म रिलीज के पांचवें दिन तक वर्ल्डवाइड 105 करोड़ रुपये की कमाई कर सौ करोड़ के क्लब में शामिल हो गई थी। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म इस साल की सबसे सफल फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है।
अगर बात की जाए तो HT की रिपोर्ट के मुताबिक, हर्षवर्धन और सोनम बाजवा की रोमंटिक ड्रामा फिल्म एक दीवाने की दीवानीयत की तो फिल्म ने पहले दो दिन में तकरीबन 16.50 करोड़ रुपये कमाए। वहीं, इस रोमांटिक ड्रामा ने रिलीजी के आठवें दिन कमाई में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि, फिल्म अपने बजट के हिसाब से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और एक सफल फिल्म बनकर उभरी है।
'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानीयत' दोनों ही फिल्में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थीं. और जैसा कि हम जानते हैं कि बॉलीवुड में हर साल दिवाली के मौके पर फिल्में रिलीज होती हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और बीते सालों में दिवाली के अवसर पर रिलीज (Movies Released on Diwali) हुई टॉप 5 फिल्मों पर एक नजर डालते हैं।साथ ही जानते हैं किसने कितनी कमाई की और क्या थामा और एक दीवाने की दीवानीयत आने वाले वक्त में इन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी।
|No
|फिल्म का नाम
|फिल्म की कमाई
|रिलीज डेट
|1.
|सिंघम अगेन
|270 करोड़ रुपये
|1 नवंबर 2024
|2.
|टाइगर 3
|450करोड़ रुपये
|12 नवंबर 2023
|3.
|सूर्यवंशी
|196 करोड़ रुपये
|4 नवंबर 2021
|4.
|हॉउसफुल 4
|208 करोड़ रुपये
|25 अक्टूबर 2019
|5.
|गोलमाल अगेन
|205 करोड़ रुपये
|20 अक्टूबर 2017
'सिंघम अगेन' (Singham Again) रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित सिंघम अगेन साल 2024 में रिलीज हुई थी। फिल्म में अजय देवगन, करीना कपूर खान, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, और टाइगर श्रॉफ जैसे कलाकारों से सजी ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित 'टाइगर 3' (Tiger 3) साल 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में सलमान खान, कैटरीन कैफ, और इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आये थे। प्राइम वीडियो पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं।
फिल्म 'सूर्यवंशी' (Sooryavanshi) रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की एक फिल्म थी। अजय देवगन, कटरीना कैफ और अक्षय कुमार स्टारर ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को आप OTT प्लेटफार्म Netflix पर देख सकते हैं।
साल 2019 में रिलीज हुई अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और बॉबी देओल की 'हाउस फूल 4' (House Full 4) में कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कीर्ति खरबंदा भी नजर आई थीं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। इस फिल्म को आप Jio Hotstar पर देख सकते हैं।
साल 2017 में अजय देवगन, अरशद वारसी और तब्बू स्टारर गोलमाल अगेन (Golmaal Again) रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। फिल्म में परिणीति चोपड़ा भी खास किरदार में नजर आयीं थीं। ये फिल्म प्राइम वीडियो और Jio Hotstar पर आपको मिल जायेगी।
2024 से 2017 तक रिलीज हुई इन पांच फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की थी। और ये पांचों फिल्में दिवाली के आसपास ही रिलीज हुई थीं। अब देखना ये है कि थामा और एक दीवाने की दीवानीयत इनका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी या नहीं।
