‘थामा’ और ‘एक दीवाने की दीवानीयत’ क्या इन 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी?

बीती 21 अक्टूबर को रिलीज हुई रश्मिका मंदना और आयुष्मान खुराना स्टारर हॉरर-कॉमेडी फिल्म थामा ने थियेटर में धमाकेदार एंट्री की। फिल्म ने दर्शकों को काफी प्रभावित किया। फिल्म को रिलीज हुए 8 दिन पूरे हो गए हैं और आठवें दिन भी कमाई के मामले में फिल्म का ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। वीकेंड की बात करें तो फिल्म ने अच्छी कमाई की है। HT की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘थामा’ ने 8 दिनों में तकरीबन 140 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। बता दें कि फिल्म रिलीज के पांचवें दिन तक वर्ल्डवाइड 105 करोड़ रुपये की कमाई कर सौ करोड़ के क्लब में शामिल हो गई थी। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म इस साल की सबसे सफल फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है।