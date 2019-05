पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे ये बॉलीवुड स्टार्स

लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुत हासिल करने के बाद नरेंद्र मोदी ने गुरूवार को एक बार फिर राष्ट्रपति भवन परिसर में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पीएम मोदी अपनी मंत्रिपरिषद के साथ अपने दूसरे कार्यकाल के लिये राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पद और गोपनीयता की शपथ ली। बॉलीवुड से भी कई सितारे इस समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं।

शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे जितेन्द्र ने कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है। यह समय ऐतिहासिक होने वाला है। पीएम मोदी के शपथ समारोह में आशा भोसले भी पहुंची। आमतौर पर उम्र के इस पड़ाव में आशा काफी कम मौकों पर नजर आती हैं।

शपथ समारोह में कंगना रनौत भी पहुंचीं। इवेंट में पहुंची कंगना का लुक एक दम देसी नजर आया। साड़ी में पहुंची कंगना ने अपने लुक से सभी का दिल जीत लिया।

Jitendra,producer&veteran actor on arrival in Delhi to attend PM Modi's oath taking ceremony: It's a historic moment. I'm a big follower of Modi Ji & an ardent fan. I think the country is in a beautiful hands. I am so happy for my countrymen and happy for myself to be here today. pic.twitter.com/lBFsQypOWZ