20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

तारा सुतारिया से ब्रेकअप के बाद दर्द से उभर नहीं पा रहे वीर पहाड़िया? एक्टर को देखकर लोगों के उड़े होश

Veer Pahariya Deep In The Trenches: बॉलीवुड में फिल्म 'स्काईफोर्स' से डेब्यू करने वाले एक्टर वीर पहाड़िया इन दिनों अपने ब्रेकअप की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी बीच अब उनका एक ऐसा लुक सामने आया है जिसने इंटरनेट पर एक बार फिर हलचल मचा दी है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 20, 2026

Veer Pahariya Deep In The Trenches

Veer Pahariya Cryptic Caption (सोर्स- इंस्टाग्राम @tahirjasus )

Veer Pahariya Deep In The Trenches: बॉलीवुड के यंग और स्टाइलिश सितारों में गिने जाने वाले वीर पहाड़िया और एक्ट्रेस तारा सुतारिया इन दिनों सुर्खियों में हैं। वजह है दोनों के ब्रेकअप की खबरें, जो इन दिनों तेजी से हर तरफ वायरल हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये पॉपुलर जोड़ी अब साथ नहीं है। हालांकि, अभी तक न तो वीर और न ही तारा की तरफ से किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि की गई है, लेकिन दोनों की सोशल मीडिया एक्टिविटी और हाल ही की पब्लिक अपीएयरेंस ने इन खबरों को हवा जरूर दे दी है।

वीर पहाड़िया की टोपी ने बटोरी सुर्खियां

अब हाल ही का उदाहरण ले लीजिए। वीर पहाड़िया को मुंबई में स्पॉट किया गया, जहां वो काफी कैजुअल लुक में नजर आए लेकिन इस दौरान उन्होंने एक कैप पहन रखी थी, जिस पर लिखा था- 'डीप इन द ट्रेंचिस'। इस लाइन को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। बता दें अंग्रेजी की इस लाइन का मतलब होता है- किसी गहरी खाई या मुश्किल में फंसा होना। कई यूजर्स का मानना है कि यह कैप उनके इमोशनल स्टेट या निजी संघर्षों की ओर इशारा कर रही है, जबकि कुछ का कहना है कि यह सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट हो सकता है।

दोनों एक दूसरे के साथ होते थे स्पॉट

बताया जा रहा है कि वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया ने एक-दूसरे को जानने के बाद डेटिंग शुरू की थी। दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया और उनकी केमिस्ट्री को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड रहते थे। इंडस्ट्री में भी उन्हें एक ग्लैमरस और स्टाइलिश कपल के तौर पर देखा जाने लगा था। लेकिन अचानक दोनों का साथ न दिखना और सोशल मीडिया पर दूरी ने ब्रेकअप की अफवाहों को हवा दे दी।

वीर पहाड़िया का क्रिप्टिक पोस्ट

इसी बीच वीर पहाड़िया का एक हालिया पोस्ट भी चर्चा का केंद्र बन गया। वीर ने कुछ समय पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की थीं, जिनमें उनका लुक काफी इंटेंस नजर आया। खास बात यह रही कि उन्होंने समय और हालात को लेकर एक गहरी बात लिखी। पोस्ट में इशारों-इशारों में यह कहा गया कि जिंदगी में अच्छा वक्त हो या बुरा, वक्त के साथ सब बदल जाता है। इस तरह की बातों को फैंस ने सीधे तौर पर उनके निजी जीवन और तारा के साथ रिश्ते से जोड़कर देखना शुरू कर दिया।

इवेंट्स पर नजर आ रहीं तारा सुतारिया

वहीं दूसरी ओर, तारा सुतारिया अपने काम पर फोकस करती नजर आ रही हैं। वह लगातार इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स में व्यस्त दिख रही हैं और उन्होंने भी इन अफवाहों पर चुप्पी साध रखी है। फैंस अब दोनों के किसी बयान का इंतजार कर रहे हैं, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

ये भी पढ़ें

मेरे पति को बीच में मत लाओ…, तलाक की खबरों पर फूटा ‘लॉलीपॉप’ फेम नेहा कक्कड़ का गुस्सा
बॉलीवुड
Neha Kakkar Addresses Divorce Rumours

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Jan 2026 09:24 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / तारा सुतारिया से ब्रेकअप के बाद दर्द से उभर नहीं पा रहे वीर पहाड़िया? एक्टर को देखकर लोगों के उड़े होश

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

आत्महत्या करने जा रहे 23 लोगों की इस फिल्म ने बचाई जान, जानें कैसे

Laalo Krishna Sada Sahaayate saved 23 people lives going to commit suicide Director Ankit Sakhiya Reveals
बॉलीवुड

ओम शांति ओम तो सिर्फ ट्रेलर असली पिक्चर अभी बाकी है…12 साल बाद शाहरुख संग फिर काम करेंगी फराह खान

Farah Khan On Working With Shahrukh Khan
बॉलीवुड

गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरों पर घर के इस सदस्य ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैं चाहता हूं कि उनकी जिंदगी…

Govinda nephew vinay anand on Govinda Sunita Ahuja Divorce Rumors said relationship remain private
बॉलीवुड

स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल ने उठाया बड़ा कदम, इस बड़े एक्टर का मिला साथ, लोगों ने कर दिया ट्रोल

Palash Muchhal Turns Director
बॉलीवुड

मेरे पति को बीच में मत लाओ…, तलाक की खबरों पर फूटा ‘लॉलीपॉप’ फेम नेहा कक्कड़ का गुस्सा

Neha Kakkar Addresses Divorce Rumours
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.