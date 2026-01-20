तारा सुतारिया से ब्रेकअप के बाद दर्द से उभर नहीं पा रहे वीर पहाड़िया? एक्टर को देखकर लोगों के उड़े होश

Veer Pahariya Cryptic Caption (सोर्स- इंस्टाग्राम @tahirjasus )
Veer Pahariya Deep In The Trenches: बॉलीवुड के यंग और स्टाइलिश सितारों में गिने जाने वाले वीर पहाड़िया और एक्ट्रेस तारा सुतारिया इन दिनों सुर्खियों में हैं। वजह है दोनों के ब्रेकअप की खबरें, जो इन दिनों तेजी से हर तरफ वायरल हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये पॉपुलर जोड़ी अब साथ नहीं है। हालांकि, अभी तक न तो वीर और न ही तारा की तरफ से किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि की गई है, लेकिन दोनों की सोशल मीडिया एक्टिविटी और हाल ही की पब्लिक अपीएयरेंस ने इन खबरों को हवा जरूर दे दी है।
अब हाल ही का उदाहरण ले लीजिए। वीर पहाड़िया को मुंबई में स्पॉट किया गया, जहां वो काफी कैजुअल लुक में नजर आए लेकिन इस दौरान उन्होंने एक कैप पहन रखी थी, जिस पर लिखा था- 'डीप इन द ट्रेंचिस'। इस लाइन को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। बता दें अंग्रेजी की इस लाइन का मतलब होता है- किसी गहरी खाई या मुश्किल में फंसा होना। कई यूजर्स का मानना है कि यह कैप उनके इमोशनल स्टेट या निजी संघर्षों की ओर इशारा कर रही है, जबकि कुछ का कहना है कि यह सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट हो सकता है।
बताया जा रहा है कि वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया ने एक-दूसरे को जानने के बाद डेटिंग शुरू की थी। दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया और उनकी केमिस्ट्री को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड रहते थे। इंडस्ट्री में भी उन्हें एक ग्लैमरस और स्टाइलिश कपल के तौर पर देखा जाने लगा था। लेकिन अचानक दोनों का साथ न दिखना और सोशल मीडिया पर दूरी ने ब्रेकअप की अफवाहों को हवा दे दी।
इसी बीच वीर पहाड़िया का एक हालिया पोस्ट भी चर्चा का केंद्र बन गया। वीर ने कुछ समय पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की थीं, जिनमें उनका लुक काफी इंटेंस नजर आया। खास बात यह रही कि उन्होंने समय और हालात को लेकर एक गहरी बात लिखी। पोस्ट में इशारों-इशारों में यह कहा गया कि जिंदगी में अच्छा वक्त हो या बुरा, वक्त के साथ सब बदल जाता है। इस तरह की बातों को फैंस ने सीधे तौर पर उनके निजी जीवन और तारा के साथ रिश्ते से जोड़कर देखना शुरू कर दिया।
वहीं दूसरी ओर, तारा सुतारिया अपने काम पर फोकस करती नजर आ रही हैं। वह लगातार इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स में व्यस्त दिख रही हैं और उन्होंने भी इन अफवाहों पर चुप्पी साध रखी है। फैंस अब दोनों के किसी बयान का इंतजार कर रहे हैं, ताकि सच्चाई सामने आ सके।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग