तारा सुतारिया से ब्रेकअप के बाद दर्द से उभर नहीं पा रहे वीर पहाड़िया? एक्टर को देखकर लोगों के उड़े होश

अब हाल ही का उदाहरण ले लीजिए। वीर पहाड़िया को मुंबई में स्पॉट किया गया, जहां वो काफी कैजुअल लुक में नजर आए लेकिन इस दौरान उन्होंने एक कैप पहन रखी थी, जिस पर लिखा था- 'डीप इन द ट्रेंचिस'। इस लाइन को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। बता दें अंग्रेजी की इस लाइन का मतलब होता है- किसी गहरी खाई या मुश्किल में फंसा होना। कई यूजर्स का मानना है कि यह कैप उनके इमोशनल स्टेट या निजी संघर्षों की ओर इशारा कर रही है, जबकि कुछ का कहना है कि यह सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट हो सकता है।