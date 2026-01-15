15 जनवरी 2026,

तारा से ब्रेकअप के बाद टूट गए वीर पहाड़िया? क्रिप्टिक पोस्ट में छलका दर्द, बोले- वक्त बुरा हो…

Veer Pahariya Cryptic Post: बॉलीवुड अभिनेता वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया के रिश्ते को लेकर इन दिनों अफवाहों का बाजार गर्म है। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है, जो कि एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट से वायरल हुए वीडियो के कुछ दिनों बाद ही हुआ है। इसी बीच एक्टर का एक क्रिप्टिक पोस्ट सामने आया है, जिसने सभी अटकलों को एक बार फिर हवा दी है।

मुंबई

image

Rashi Sharma

image

Himanshu Soni

Jan 15, 2026

Veer Pahariya Cryptic Post

वीर पहाड़िया ने किया क्रिप्टिक पोस्ट। (फोटो सोर्स: veerpahariya)

Veer Pahariya Cryptic Post: बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया के रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हैं। दोनों के ब्रेकअप की अफवाहें पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं लेकिन इसी बीच अब वीर का एक क्रिप्टिक पोस्ट आया है जिसके बाद एक बार फिर उनके टूटे रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। चलिए जानते हैं वीर ने अपने पोस्ट में क्या कुछ लिखा है।

वीर पहाड़िया ने साझा किया क्रिप्टिक पोस्ट

अभिनेता वीर पहाड़िया के क्रिप्टिक पोस्ट के बाद एक बार फिर तारा और वीर के ब्रेकअप की अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल, वीर पहाड़िया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक फोटोशूट की तस्वीरें साझा कीं, जिनके साथ उन्होंने समय और हालात पर एक कैप्शन लिखा। वीर ने तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा- 'वक्त बुरा हो या अच्छा एक ना एक दिन बदलता जरूर है।'

वीर पहाड़िया के कैप्शन से मिली हवा

इस कैप्शन ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह उनके निजी जीवन में चल रही उथल-पुथल की ओर इशारा है। पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर कयासों का दौर शुरू हो गया और यूजर्स इसके मायने निकालने लगे। गौरतलब है कि कुछ समय पहले वीर का एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट से एक वीडियो वायरल हुआ था, हालांकि इसके बाद वीर और तारा दोनों ने इसे नेगेटिव पीआर का नाम दिया था। इसके बाद भी दोनों में से किसी ने अपने रिश्ते को लेकर खुलकर कुछ नहीं कहा, जिससे सस्पेंस बरकरार रहा।

नूपुर सेनन के रिसेप्शन में अकेले पहुंचे वीर

हाल ही में अफवाहों को तब और बल मिला, जब वीर पहाड़िया को नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी में शामिल होने के बाद अकेले ही एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। तारा सुतारिया की गैरमौजूदगी ने फैंस का ध्यान खींचा। इसके बाद वीर को अपने भाई शिखर पहाड़िया और अभिनेत्री जाह्नवी कपूर के साथ देखा गया, लेकिन तारा कहीं नजर नहीं आईं। इन तमाम घटनाओं ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं।

वीर और तारा ने अब तक नहीं दिया बयान

सोशल मीडिया पर फैंस लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अब तक न तो वीर पहाड़िया और न ही तारा सुतारिया ने अपने रिश्ते की स्थिति पर कोई आधिकारिक बयान दिया है। दोनों की चुप्पी ही इन अफवाहों को और गहरा कर रही है। कुछ लोग इसे महज संयोग मान रहे हैं, तो कुछ इसे ब्रेकअप का साफ संकेत बता रहे हैं। वीर पहाड़िया जहां अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स और म्यूजिक पर फोकस कर रहे हैं, वहीं तारा सुतारिया भी अपने करियर में व्यस्त हैं। बावजूद इसके, उनकी निजी जिंदगी को लेकर दिलचस्पी कम नहीं हो रही है। फैंस को अब सिर्फ एक ही इंतजार है- क्या दोनों इस सस्पेंस से पर्दा उठाएंगे या यह रहस्य यूं ही बना रहेगा।

Updated on:

15 Jan 2026 12:28 pm

Published on:

15 Jan 2026 12:27 pm

