तारा से ब्रेकअप के बाद टूट गए वीर पहाड़िया? क्रिप्टिक पोस्ट में छलका दर्द, बोले- वक्त बुरा हो…

सोशल मीडिया पर फैंस लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अब तक न तो वीर पहाड़िया और न ही तारा सुतारिया ने अपने रिश्ते की स्थिति पर कोई आधिकारिक बयान दिया है। दोनों की चुप्पी ही इन अफवाहों को और गहरा कर रही है। कुछ लोग इसे महज संयोग मान रहे हैं, तो कुछ इसे ब्रेकअप का साफ संकेत बता रहे हैं। वीर पहाड़िया जहां अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स और म्यूजिक पर फोकस कर रहे हैं, वहीं तारा सुतारिया भी अपने करियर में व्यस्त हैं। बावजूद इसके, उनकी निजी जिंदगी को लेकर दिलचस्पी कम नहीं हो रही है। फैंस को अब सिर्फ एक ही इंतजार है- क्या दोनों इस सस्पेंस से पर्दा उठाएंगे या यह रहस्य यूं ही बना रहेगा।