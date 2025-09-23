पति को पंचतत्व में विलीन होता देख फूट-फूटकर रोईं जुबीन गर्ग की पत्नी, सामने आया वीडियो

Zubeen Garg Funeral: देश का महान सिंगर पंचतत्व में विलीन हो गया। 19 सितंबर को हुई जुबीन गर्ग की मौत पूरे देश को रुला गई। सिंगापुर में 2 दिन के इवेंट के लिए गए जुबीन को लेकर कोई नहीं जानता था कि कभी वापस नहीं लौटेंगे। जो वापस आएगी तो उनकी बॉडी होगी। स्कूबा डाइविंग के दौरान सिंगर ने अपनी जान गवा दी। आज लगभग 5 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार हो गया है। ऐसे में कई फोटोज सामने आई जिसे देख सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो उठे, लेकिन एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसे देखकर लोगों का दिल पसीज गया है। जुबीन के जाने के बाद उनकी पत्नी की हालत बेहद खराब दिखी, उनका पति के लिए फूट-फूटकर रोना लोगों की आंखों में आंसू ले आया है।
बॉलीवुड के सुपरहिट गाने 'या अली' से देशभर में पहचान बनाने वाले मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार 23 सितंबर आज उनके पैतृक गांव असम के कमरकुची में किया गया है। अंतिम संस्कार में भारी संख्या में उनके फैंस और सरकारी प्रतिनिधि मौजूद रहे। जुबीन का पार्थिव शरीर हाल ही में सिंगापुर से गुवाहाटी लाया गया था, जहां उनके आखिरी दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस दौरान सबने नम आंखों से अपने चहेते सिंगर को अंतिम विदाई दी थी अब उनकी पत्नी को देखकर लोगों को रोना आ रहा है और फैंस उन्हें सांत्वना दे रहे हैं।
सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं। जुबीन के एक फैन ने लिखा उनकी पत्नी के लिए लिखा, "मैम आप मत रो, सर हमेशा हमारे साथ हैं और रहेंगे।" दूसरे ने लिखा, "जुबीन गर्ग का जाना उनके परिवार को तोड़ गया है।" तीसरे ने लिखा, "जुबीन जितने अच्छे सिंगर थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे।" एक अन्य ने लिखा, "जुबीन गर्ग की पत्नी की आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा है उन्हें ऐसे देख हमारी आंखें भर आई हैं।"
बता दें कि जुबीन गर्ग की मौत की वजह को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने खुद इस मामले में दखल दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि सिंगर की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए उनका दूसरा पोस्टमार्टम कराया गया है। यह पोस्टमार्टम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) में एम्स गुवाहाटी की एक टीम ने किया। ताकि असल वजह का खुलासा हो सके।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जुबीन के परिवार की सहमति के बाद यह फैसला लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सिंगापुर से मिले डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह डूबना बताई गई है, जो पहले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अलग है। इसी वजह से असली कारण जानने के लिए दोबारा पोस्टमार्टम किया गया है। अब सभी की नजरें इस नए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। जुबीन को सम्मान देने के लिए अंतिम संस्कार से पहले उनके पैरों के निशान भी लिए गए हैं।