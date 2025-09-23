पति को पंचतत्व में विलीन होता देख फूट-फूटकर रोईं जुबीन गर्ग की पत्नी, सामने आया वीडियो

Zubeen Garg Funeral: देश का महान सिंगर पंचतत्व में विलीन हो गया। 19 सितंबर को हुई जुबीन गर्ग की मौत पूरे देश को रुला गई। सिंगापुर में 2 दिन के इवेंट के लिए गए जुबीन को लेकर कोई नहीं जानता था कि कभी वापस नहीं लौटेंगे। जो वापस आएगी तो उनकी बॉडी होगी। स्कूबा डाइविंग के दौरान सिंगर ने अपनी जान गवा दी। आज लगभग 5 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार हो गया है। ऐसे में कई फोटोज सामने आई जिसे देख सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो उठे, लेकिन एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसे देखकर लोगों का दिल पसीज गया है। जुबीन के जाने के बाद उनकी पत्नी की हालत बेहद खराब दिखी, उनका पति के लिए फूट-फूटकर रोना लोगों की आंखों में आंसू ले आया है।