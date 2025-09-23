Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

पति को पंचतत्व में विलीन होता देख फूट-फूटकर रोईं जुबीन गर्ग की पत्नी, सामने आया वीडियो

Zubeen Garg Funeral: फेमस सिंगर जुबीन गर्ग दुनिया को हमेशा-हमेशा के लिए छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। ऐसे में सिंगर की पत्नी की हालत बेहद खराब होती दिखी। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 23, 2025

Zubeen Garg cremated wife last good buy to husband
जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार की तस्वीरें एक्स से ली गई

Zubeen Garg Funeral: देश का महान सिंगर पंचतत्व में विलीन हो गया। 19 सितंबर को हुई जुबीन गर्ग की मौत पूरे देश को रुला गई। सिंगापुर में 2 दिन के इवेंट के लिए गए जुबीन को लेकर कोई नहीं जानता था कि कभी वापस नहीं लौटेंगे। जो वापस आएगी तो उनकी बॉडी होगी। स्कूबा डाइविंग के दौरान सिंगर ने अपनी जान गवा दी। आज लगभग 5 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार हो गया है। ऐसे में कई फोटोज सामने आई जिसे देख सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो उठे, लेकिन एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसे देखकर लोगों का दिल पसीज गया है। जुबीन के जाने के बाद उनकी पत्नी की हालत बेहद खराब दिखी, उनका पति के लिए फूट-फूटकर रोना लोगों की आंखों में आंसू ले आया है।

5 दिन बाद हुआ जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार (Zubeen Garg Funeral Video)

बॉलीवुड के सुपरहिट गाने 'या अली' से देशभर में पहचान बनाने वाले मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार 23 सितंबर आज उनके पैतृक गांव असम के कमरकुची में किया गया है। अंतिम संस्कार में भारी संख्या में उनके फैंस और सरकारी प्रतिनिधि मौजूद रहे। जुबीन का पार्थिव शरीर हाल ही में सिंगापुर से गुवाहाटी लाया गया था, जहां उनके आखिरी दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस दौरान सबने नम आंखों से अपने चहेते सिंगर को अंतिम विदाई दी थी अब उनकी पत्नी को देखकर लोगों को रोना आ रहा है और फैंस उन्हें सांत्वना दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें

विराट- अनुष्का की अचानक भगवान पर क्यों बढ़ी आस्था? जया किशोरी ने बताई बड़ी सच्चाई
बॉलीवुड
Jaya Kishori Big Revealed Anushka-Virat

फैंस जुबीन गर्ग की पत्नी को देख हुए भावुक (Zubeen Garg Funeral Wife Video)

सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं। जुबीन के एक फैन ने लिखा उनकी पत्नी के लिए लिखा, "मैम आप मत रो, सर हमेशा हमारे साथ हैं और रहेंगे।" दूसरे ने लिखा, "जुबीन गर्ग का जाना उनके परिवार को तोड़ गया है।" तीसरे ने लिखा, "जुबीन जितने अच्छे सिंगर थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे।" एक अन्य ने लिखा, "जुबीन गर्ग की पत्नी की आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा है उन्हें ऐसे देख हमारी आंखें भर आई हैं।"

मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए हुआ दूसरा पोस्टमार्टम

बता दें कि जुबीन गर्ग की मौत की वजह को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने खुद इस मामले में दखल दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि सिंगर की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए उनका दूसरा पोस्टमार्टम कराया गया है। यह पोस्टमार्टम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) में एम्स गुवाहाटी की एक टीम ने किया। ताकि असल वजह का खुलासा हो सके।

दो बार हुआ है जुबीन गर्गा का पोस्टमार्टम

मुख्यमंत्री ने बताया कि जुबीन के परिवार की सहमति के बाद यह फैसला लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सिंगापुर से मिले डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह डूबना बताई गई है, जो पहले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अलग है। इसी वजह से असली कारण जानने के लिए दोबारा पोस्टमार्टम किया गया है। अब सभी की नजरें इस नए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। जुबीन को सम्मान देने के लिए अंतिम संस्कार से पहले उनके पैरों के निशान भी लिए गए हैं।

ये भी पढ़ें

दोबारा होगा जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम, सीएम ने बताया पीछे का बड़ा कारण, जानें क्या?
बॉलीवुड
Zubeen Garg Second autopsy undergo

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Sept 2025 03:14 pm

Published on:

23 Sept 2025 03:13 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पति को पंचतत्व में विलीन होता देख फूट-फूटकर रोईं जुबीन गर्ग की पत्नी, सामने आया वीडियो

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.