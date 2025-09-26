Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

जुबिन गर्ग की मौत के 7 दिन बाद ये म्यूजिशियन हुआ गिरफ्तार, मैनेजर के घर भी हुई छापेमारी

Zubeen Garg Death Case: जुबिन गर्ग की मौत केस में नया अपडेट आया है। फेमस म्यूजिशियन को SIT की टीम ने गिरफ्तार किया है। वह सिंगापुर में जुबिन के साथ थे।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 26, 2025

zubeen garg death case SIT arrested musician shekhar jyoti goswami
जुबिन गर्ग और म्यूजिशियन शेखर ज्योति गोस्वामी

Zubeen Garg Death Case: बॉलीवुड के फेमस सिंगर जुबिन गर्ग की अचानक मौत के मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। असम पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने म्यूजिशियन शेखर ज्योति गोस्वामी को गुरुवार, 25 सितंबर को गिरफ्तार किया है। गोस्वामी उस विवादित यॉट ट्रिप पर मौजूद थे, जिसे जुबिन गर्ग मौत के मामले से जोड़ा जा रहा है। इस खबर के बाद से सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है, लोग अपने फेवरेट सिंगर को न्याय दिलाने के लिए कमेंट कर रहे हैं।

म्यूजिशियन शेखर ज्योति गोस्वामी को किया गया गिरफ्तार (Shekhar Jyoti Goswami Arrested)

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि म्यूजिशियन शेखर ज्योति को गुरुवार सुबह पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, लेकिन इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि उनके खिलाफ क्या आरोप हैं और क्या चार्जेस लगाए गए हैं। यह भी भी साफ नहीं है कि औपचारिक आरोप दर्ज किए जाएंगे या नहीं और गोस्वामी का जुबिन गर्ग के साथ क्या रिश्ता था।

जुबिन गर्ग मौत केस में म्यूजिशियन शेखर ज्योति गोस्वामी (Photo Source- X)

कौन हैं शेखर ज्योति गोस्वामी? (Who is Musician Shekhar Jyoti Goswami)

कई मीडिया रिपोर्ट्स में शेखर ज्योति गोस्वामी को जुबिन गर्ग का करीबी दोस्त और उनके बैंड का ड्रमर बताया गया है। उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है, जब SIT जुबिन की मौत की गहन जांच कर रही है। इस जांच के घेरे में बिजनेसमैन श्यामकानु महंता भी हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। उनके मुताबिक, सिंगापुर असम एसोसिएशन के कुछ सदस्यों को भी हिरासत में लिया जा सकता है।

जुबिन गर्ग और म्यूजिशियन शेखर ज्योति गोस्वामी (Photo Source- X)

मैनेजर के घर पर हुई छापेमारी

इससे पहले, पुलिस ने जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के घर पर भी छापेमारी की थी। हालांकि, पुलिस ने यह नहीं बताया कि उनके घर से क्या बरामद हुआ या जुबिन की मौत में उनका क्या रोल था।

स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी मौत (Zubeen Garg Death)

आपको बता दें कि जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। वह वहां नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, जुबिन समुद्र में तैरते समय डूब गए थे। उनकी मौत के बाद, उनके मैनेजर सिद्धार्थ के अलावा यॉट पर मौजूद अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। बाद में, असम सरकार ने इस मामले की जांच CID को सौंप दी थी।

ये भी पढ़ें

Claudia Cardinale Dies: फेमस एक्ट्रेस का 87 साल की उम्र में निधन, इंडस्ट्री में शोक की लहर
हॉलीवुड

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

26 Sept 2025 09:45 am

Published on:

26 Sept 2025 09:40 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जुबिन गर्ग की मौत के 7 दिन बाद ये म्यूजिशियन हुआ गिरफ्तार, मैनेजर के घर भी हुई छापेमारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.