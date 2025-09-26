जुबिन गर्ग की मौत के 7 दिन बाद ये म्यूजिशियन हुआ गिरफ्तार, मैनेजर के घर भी हुई छापेमारी

Zubeen Garg Death Case: बॉलीवुड के फेमस सिंगर जुबिन गर्ग की अचानक मौत के मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। असम पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने म्यूजिशियन शेखर ज्योति गोस्वामी को गुरुवार, 25 सितंबर को गिरफ्तार किया है। गोस्वामी उस विवादित यॉट ट्रिप पर मौजूद थे, जिसे जुबिन गर्ग मौत के मामले से जोड़ा जा रहा है। इस खबर के बाद से सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है, लोग अपने फेवरेट सिंगर को न्याय दिलाने के लिए कमेंट कर रहे हैं।
अधिकारियों ने पुष्टि की है कि म्यूजिशियन शेखर ज्योति को गुरुवार सुबह पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, लेकिन इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि उनके खिलाफ क्या आरोप हैं और क्या चार्जेस लगाए गए हैं। यह भी भी साफ नहीं है कि औपचारिक आरोप दर्ज किए जाएंगे या नहीं और गोस्वामी का जुबिन गर्ग के साथ क्या रिश्ता था।
कई मीडिया रिपोर्ट्स में शेखर ज्योति गोस्वामी को जुबिन गर्ग का करीबी दोस्त और उनके बैंड का ड्रमर बताया गया है। उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है, जब SIT जुबिन की मौत की गहन जांच कर रही है। इस जांच के घेरे में बिजनेसमैन श्यामकानु महंता भी हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। उनके मुताबिक, सिंगापुर असम एसोसिएशन के कुछ सदस्यों को भी हिरासत में लिया जा सकता है।
इससे पहले, पुलिस ने जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के घर पर भी छापेमारी की थी। हालांकि, पुलिस ने यह नहीं बताया कि उनके घर से क्या बरामद हुआ या जुबिन की मौत में उनका क्या रोल था।
आपको बता दें कि जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। वह वहां नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, जुबिन समुद्र में तैरते समय डूब गए थे। उनकी मौत के बाद, उनके मैनेजर सिद्धार्थ के अलावा यॉट पर मौजूद अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। बाद में, असम सरकार ने इस मामले की जांच CID को सौंप दी थी।