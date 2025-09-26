जुबिन गर्ग की मौत के 7 दिन बाद ये म्यूजिशियन हुआ गिरफ्तार, मैनेजर के घर भी हुई छापेमारी

आपको बता दें कि जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। वह वहां नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, जुबिन समुद्र में तैरते समय डूब गए थे। उनकी मौत के बाद, उनके मैनेजर सिद्धार्थ के अलावा यॉट पर मौजूद अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। बाद में, असम सरकार ने इस मामले की जांच CID को सौंप दी थी।