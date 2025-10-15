पहले जोर-जोर से रोया और फिर ‘वीरू’ ने सच में पानी की टंकी से लगा दी छलांग; भीड़ के सामने लाइव सुसाइड

युवक ने पानी की टंकी से लगाई छलांग। फोटो सोर्स-X
Crime News: बुलंदशहर के सिरोरा गांव में 21 साल युवक ने कथित तौर पर 80 फीट ऊंची नगरपालिका की पानी की टंकी से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के मुताबिक, दिहाड़ी मजदूर मोहम्मद सज्जा को पता चला था कि उसकी प्रेमिका किसी और से शादी करने वाली है। वह सुबह लगभग 9:30 बजे टंकी पर चढ़ गया और जोर-जोर से रोने लगा। जिससे राहगीरों का ध्यान उसकी ओर गया। जैसे ही यह बात फैली, घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सज्जा की मां हुस्न बानो दौड़कर मौके पर पहुंचीं और अपने बेटे से नीचे उतरने को कहा। इसके बाद भावुक होकर वह कुछ ही देर बाद बेहोश हो गईं। बानो ने कहा, "मैं घर पर खाना बना रही थी जब एक पड़ोसी ने बेटे के टंकी पर चढ़ने की सूचना दी। मैं लगभग 250 मीटर दूर टैंक तक दौड़ी और बेटे को नीचे उतरने को कहा। मैंने उससे कहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इससे पहले कि मैं उसके पास पहुंच पाती, उसने छलांग लगा दी। जब मुझे होश आया, तो मैं अस्पताल में थी। मेरे दूसरे बेटे ने मुझे बताया कि सज्जा की मौत हो चुकी है।"
स्थानीय लोगों द्वारा शख्स को रोकने की कोशिशों के बावजूद, सज्जा टैंक से कूद गया और पास के एक ढांचे की छत पर जा गिरा। उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय निवासी मोहम्मद इरशाद ने कहा कि सज्जा छह भाइयों में सबसे छोटा था।
सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र कुमार शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने परिजनों से बातचीत की। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
बुलंदशहर
उत्तर प्रदेश
