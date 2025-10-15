पहले जोर-जोर से रोया और फिर ‘वीरू’ ने सच में पानी की टंकी से लगा दी छलांग; भीड़ के सामने लाइव सुसाइड

प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सज्जा की मां हुस्न बानो दौड़कर मौके पर पहुंचीं और अपने बेटे से नीचे उतरने को कहा। इसके बाद भावुक होकर वह कुछ ही देर बाद बेहोश हो गईं। बानो ने कहा, "मैं घर पर खाना बना रही थी जब एक पड़ोसी ने बेटे के टंकी पर चढ़ने की सूचना दी। मैं लगभग 250 मीटर दूर टैंक तक दौड़ी और बेटे को नीचे उतरने को कहा। मैंने उससे कहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इससे पहले कि मैं उसके पास पहुंच पाती, उसने छलांग लगा दी। जब मुझे होश आया, तो मैं अस्पताल में थी। मेरे दूसरे बेटे ने मुझे बताया कि सज्जा की मौत हो चुकी है।"