बुलंदशहर

पहले जोर-जोर से रोया और फिर ‘वीरू’ ने सच में पानी की टंकी से लगा दी छलांग; भीड़ के सामने लाइव सुसाइड

Crime News: पहले जोर-जोर से रोया और फिर शख्स ने सच में पानी की टंकी से छलांग लगा दी। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

2 min read

बुलंदशहर

image

Harshul Mehra

Oct 15, 2025

man jumped from water tank

युवक ने पानी की टंकी से लगाई छलांग। फोटो सोर्स-X

Crime News: बुलंदशहर के सिरोरा गांव में 21 साल युवक ने कथित तौर पर 80 फीट ऊंची नगरपालिका की पानी की टंकी से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

बुलंदशहर में शख्स ने लगाई पानी की टंकी से छलांग

पुलिस के मुताबिक, दिहाड़ी मजदूर मोहम्मद सज्जा को पता चला था कि उसकी प्रेमिका किसी और से शादी करने वाली है। वह सुबह लगभग 9:30 बजे टंकी पर चढ़ गया और जोर-जोर से रोने लगा। जिससे राहगीरों का ध्यान उसकी ओर गया। जैसे ही यह बात फैली, घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई।

नहीं मानी बेटे ने मां की बात

प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सज्जा की मां हुस्न बानो दौड़कर मौके पर पहुंचीं और अपने बेटे से नीचे उतरने को कहा। इसके बाद भावुक होकर वह कुछ ही देर बाद बेहोश हो गईं। बानो ने कहा, "मैं घर पर खाना बना रही थी जब एक पड़ोसी ने बेटे के टंकी पर चढ़ने की सूचना दी। मैं लगभग 250 मीटर दूर टैंक तक दौड़ी और बेटे को नीचे उतरने को कहा। मैंने उससे कहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इससे पहले कि मैं उसके पास पहुंच पाती, उसने छलांग लगा दी। जब मुझे होश आया, तो मैं अस्पताल में थी। मेरे दूसरे बेटे ने मुझे बताया कि सज्जा की मौत हो चुकी है।"

6 भाइयों में सबसे छोटा था मृतक

स्थानीय लोगों द्वारा शख्स को रोकने की कोशिशों के बावजूद, सज्जा टैंक से कूद गया और पास के एक ढांचे की छत पर जा गिरा। उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय निवासी मोहम्मद इरशाद ने कहा कि सज्जा छह भाइयों में सबसे छोटा था।

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र कुमार शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने परिजनों से बातचीत की। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

Published on:

15 Oct 2025 10:54 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / पहले जोर-जोर से रोया और फिर ‘वीरू’ ने सच में पानी की टंकी से लगा दी छलांग; भीड़ के सामने लाइव सुसाइड

