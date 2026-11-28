शुक्रवार सुबह करीब दस बजे विधायक अशोक चांदना अपनी गाड़ी में कांग्रेस के प्रधान प्रत्याशी राजाराम मीणा को नामांकन दाखिल कराने पंचायत समिति कार्यालय ले जा रहे थे। प्रधान चुनाव को लेकर पुलिस ने पंचायत समिति कार्यालय के बाहर बूंदी रोड पर बेरिकेट्स लगा रखे थे और वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर रखा था। इसी दौरान विधायक की गाड़ी बेरिकेट्स पर पहुंची तो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे रोक दिया। इस पर विधायक और करवर थानाधिकारी सहदेवसिंह मीणा के बीच बहस शुरू हो गई। विधायक ने थानाधिकारी से गाड़ी रोकने के आदेश दिखाने की बात कही। इसके बाद दोनों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। मौके पर मौजूद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने हस्तक्षेप कर विधायक को शांत कराया। इसके बाद विधायक व उनके समर्थकों ने बेरिकेट्स हटाकर गाड़ी आगे निकाल ली।