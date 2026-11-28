प्रधान पद के लिए नामांकन प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू हुई। कांग्रेस की ओर से जगरूप सिंह रंधावा ने पीसीसी सदस्य सत्येश शर्मा के साथ सुबह 10 बजकर 5 मिनट पर पहला नामांकन दाखिल किया। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी उदयलाल गुर्जर ने पंचायत समिति चुनाव प्रभारी महेश विजय के साथ सुबह 10 बजकर 45 मिनट पर नामांकन प्रस्तुत किया। दोनों प्रत्याशियों के मैदान में आने के बाद पंचायत समिति परिसर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। समर्थकों की भीड़, नारेबाजी और बैठकों का दौर चलता रहा।