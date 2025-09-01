Rajasthan : बड़ी खबर, बूंदी में मेज नदी के तेज बहाव में क्रूड ऑयल की पाइप लाइन में हुई लीकेज

Rajasthan Big News : बूंदी के बड़ाखेड़ा क्षेत्र में पिछले दिनों मेज नदी में बाढ़ आने से जाड़ला गांव के पास नदी के बीच में से होकर गुजर रही भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की पाइप लाइन में लीकेज हो गया, जिसके चलते क्रूड ऑयल पानी में आने पर गांव में बदबू आने लगी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को दी। इस पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और लीकेज पाइप लाइन को दुरुस्त करने के लिए पानी की गहराई नापी गई। पाइप लाइन मुबई से दिल्ली की ओर जा रही है। फिर नदी में पचास फीट गहराई तक पानी बह रहा है।
कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को ग्रामीणों ने बताया कि नदी के पानी से बदबू आ रही है। हवा के साथ बदबू गांव तक भी पहुंच रही है। दिनभर ग्रामीणों की भीड़ मेज नदी पर जुटी रही।
जानकारी अनुसार कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया कि पाइप लाइन करीब 40 फीट नीचे है। अभी मेज नदी में पानी का बहाव ज्यादा चल रहा है, पिछले तीन दिनों से अधिकारी इस बात का पता लगाने में जुटे हुए हैं कि नदी के अन्दर पानी में पाइप लाइन लीकेज कैसे हुई। इसका पता अभी तक नहीं लग पाया है। नदी के पानी में उतरकर पाइप लाइन को दुरुस्त करने के लिए कर्मचारी भी आए थे, लेकिन पानी का बहाव तेज होने से काम नहीं कर सके। रविवार को सिविल डिफेंस की टीम को भी बुलवाया गया। सिविल डिफेंस की टीम ने पानी की गहराई में जाकर पाइप लाइन की वास्तविकता जानी।
नदी में अभी 17 मीटर गहराई तक पानी बह रहा है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि लीकेज या लाइन क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम है। टीम ने सर्चिंग की है। अभी पाइप लाइन तक नहीं पहुंच पाए है।
कैलाश कुशवाह, राजस्थान हैड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड