Rajasthan : बड़ी खबर, बूंदी में मेज नदी के तेज बहाव में क्रूड ऑयल की पाइप लाइन में हुई लीकेज

जानकारी अनुसार कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया कि पाइप लाइन करीब 40 फीट नीचे है। अभी मेज नदी में पानी का बहाव ज्यादा चल रहा है, पिछले तीन दिनों से अधिकारी इस बात का पता लगाने में जुटे हुए हैं कि नदी के अन्दर पानी में पाइप लाइन लीकेज कैसे हुई। इसका पता अभी तक नहीं लग पाया है। नदी के पानी में उतरकर पाइप लाइन को दुरुस्त करने के लिए कर्मचारी भी आए थे, लेकिन पानी का बहाव तेज होने से काम नहीं कर सके। रविवार को सिविल डिफेंस की टीम को भी बुलवाया गया। सिविल डिफेंस की टीम ने पानी की गहराई में जाकर पाइप लाइन की वास्तविकता जानी।