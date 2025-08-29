बस में भी सुरक्षित नहीं बेटियां, नाबालिग छात्रा को बंधक बनाकर ड्राईवर और कंडक्टर ने की हैवानियत, ठेकेदार समेत तीनों अरेस्ट

Bundi Crime News: खबर राजस्थान के बूंदी जिले से है। सदर थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा को बस में बंधक बनाकर रेप करने वाले चालक और परिचालक को अरेस्ट कर लिया है। इस मामले में पहले ही एक ठेकेदार को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में जयपुर पुलिस की भी भूमिका रही है। पूरा मामला 11 अगस्त को उस समय शुरू हुआ जब स्कूल से लौट रही एक छात्रा का अपहरण हो गया।
परिवार को पता चला कि बच्ची वापस नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू की गई। पुलिस को भी जानकारी दी गई। पुलिस ने भी तलाश शुरू की और काफी प्रयास के बाद बच्ची को तलाश कर लिया गया। उसके बाद पता चला कि कुछ लोगों ने बच्ची के साथ रेप किया है। पिता ने पहले तो बूंदी के ही एक निर्माण ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को 21 अगस्त को अरेस्ट कर लिया।
उसके साथ ही एक बस चालक और परिचालक पर भी नाबालिग ने रेप का आरोप लगाया था। बताया गया था कि उसे बूंदी से जयपुर के सिंधी कैंप तक ले जाया गया और बाद में वहां पर बस में ही उसे बंधक बनाकर रेप किया गया। पुलिस ने जयपुर से बस चालक और परिचालक को भी अरेस्ट कर लिया है। इस घटना के बाद से परिवार सदमे में है।