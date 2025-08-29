Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बूंदी

बस में भी सुरक्षित नहीं बेटियां, नाबालिग छात्रा को बंधक बनाकर ड्राईवर और कंडक्टर ने की हैवानियत, ठेकेदार समेत तीनों अरेस्ट

School Girl Kidnaped And Gang Raped in Bus: उसके साथ ही एक बस चालक और परिचालक पर भी नाबालिग ने रेप का आरोप लगाया था। बताया गया था कि उसे बूंदी से जयपुर के सिंधी कैंप तक ले जाया गया और बाद में वहां पर बस में ही उसे बंधक बनाकर रेप किया गया।

बूंदी

Jayant Sharma

Aug 29, 2025

Minor Gang Rape
प्रतीकात्मक तस्वीर

Bundi Crime News: खबर राजस्थान के बूंदी जिले से है। सदर थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा को बस में बंधक बनाकर रेप करने वाले चालक और परिचालक को अरेस्ट कर लिया है। इस मामले में पहले ही एक ठेकेदार को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में जयपुर पुलिस की भी भूमिका रही है। पूरा मामला 11 अगस्त को उस समय शुरू हुआ जब स्कूल से लौट रही एक छात्रा का अपहरण हो गया।

परिवार को पता चला कि बच्ची वापस नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू की गई। पुलिस को भी जानकारी दी गई। पुलिस ने भी तलाश शुरू की और काफी प्रयास के बाद बच्ची को तलाश कर लिया गया। उसके बाद पता चला कि कुछ लोगों ने बच्ची के साथ रेप किया है। पिता ने पहले तो बूंदी के ही एक निर्माण ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को 21 अगस्त को अरेस्ट कर लिया।

ये भी पढ़ें

नीले ड्रम में पति की लाश मिलने के बाद एक और पति का हुआ मर्डर, लाश की ऐसी हालत देखकर कांप गई पुलिस… इसलिए मारा पत्नी ने
जयपुर
image

उसके साथ ही एक बस चालक और परिचालक पर भी नाबालिग ने रेप का आरोप लगाया था। बताया गया था कि उसे बूंदी से जयपुर के सिंधी कैंप तक ले जाया गया और बाद में वहां पर बस में ही उसे बंधक बनाकर रेप किया गया। पुलिस ने जयपुर से बस चालक और परिचालक को भी अरेस्ट कर लिया है। इस घटना के बाद से परिवार सदमे में है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पति तड़प रहा था और पत्नी प्रेमी संग… मैंगो जूस में घोल दिया मौत का जहर, फिर…
बाड़मेर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 08:46 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / बस में भी सुरक्षित नहीं बेटियां, नाबालिग छात्रा को बंधक बनाकर ड्राईवर और कंडक्टर ने की हैवानियत, ठेकेदार समेत तीनों अरेस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.