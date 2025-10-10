Patrika LogoSwitch to English

बुरहानपुर

MP के इस शहर में बढ़ रहे मानसिक रोगी

world mental health day

less than 1 minute read

बुरहानपुर

image

Amir Uddin

Oct 10, 2025

world mental health day

world mental health day

मोबाइल की लत बच्चों, युवाओं को बना रही चिड़चिड़ा

world mental health day।

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में दो से 18 साल की उम्र के बच्चों और युवाओं में चिड़चिड़ा, डिप्रेशन और तनाव के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यह सब मोबाइल की लत के कारण हो रहा है। महिलाएं परिवारिक कारणों के चलते मानसिक रोग की शिकार हो रही है। हर माह 100 से 120 मरीज चिन्हित करने के बाद हेल्पलाइन पर कॉल कर मदद मांगने पर बुरहानपुर निमाड़ में सबसे आगे है।

जिले में हर साल मानसिक रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिला अस्पताल मन कक्ष विभाग से मिली जानकारी अनुसार हर माह 90 से लेकर 115 मरीज डिप्रेशन का शिकार हो रहे है। जीरो से 18 साल तक बच्चे, युवा मोबाइल की लत तो घर में काम का दबाव और परिवारिक समस्या के चलते युवाओं और महिलाओं में भी चिड़चिड़ापन की शिकायतें अधिक है।मन कक्ष में प्रतिदिन 50 से 60 मरीज इलाज कराने के लिए पहुंच रहे है। मानसिक रोगियों की रोकथाम को लेकर शुक्रवार को दुनियाभर में मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएंगा।

यह भी पढ़ें: 10 साल से शहर की अंदरुनी सडक़ों का निर्माण नहीं, खस्ताहाल सडक़ों पर चलना मुश्किल

नशा से बढ़े पारिवारिक मामले बढ़े

लोगों में बढ़ता तनाव, डिप्रेशन अब मानसिक बीमारी को बढ़ा रहा है।इसका मुय कारण नशा और परिवारिक विवाद सामने आ रहे हैं। संकट के समय परिवार और समाज का सहयोग नहीं मिलने से चिड़चिड़ापन की समस्या बढ़ी है। एक्सपर्ट का कहना है कि बच्चे में इस समय ज्यादा मोबाइल पर समय बिता रहे हैं। इसके चलते सर्वाइकल और डिप्रेशन सहित अन्य बीमारियां कम उम्र में हो रही हैं। देर रात तक युवा मोबाइल चला रहे है, जिससे नींद पूरी नहीं होने से समस्या बढ़ रही है।

CM योगी की फोटो से छेड़छाड़, MP में युवक गिरफ्तार, हिंदू संगठनों का हंगामा
बुरहानपुर
cm yogi adityanath photo tampering burhanpur youth arrested mp news

Updated on:

10 Oct 2025 10:46 pm

Published on:

10 Oct 2025 10:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / MP के इस शहर में बढ़ रहे मानसिक रोगी

बुरहानपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

10 साल से शहर की अंदरुनी सडक़ों का निर्माण नहीं, खस्ताहाल सडक़ों पर चलना मुश्किल

potholes on the road
बुरहानपुर

दरिंदगी! पोस्टमार्टम के लिए रखे महिला के शव से छेड़छाड़, CCTV वीडियो से सामने आया मामला

man molests woman dead body Khaknar Community Health Center mp news
बुरहानपुर

CM योगी की फोटो से छेड़छाड़, MP में युवक गिरफ्तार, हिंदू संगठनों का हंगामा

cm yogi adityanath photo tampering burhanpur youth arrested mp news
बुरहानपुर

पत्नी ने नहीं दिया खाना, पति हुआ आगबबूला, उठाया खौफनाक कदम….

burhanpur husband kills wife food dispute mp news
बुरहानपुर

एमपी में 3 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराए पटवारी और युवक, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

बुरहानपुर
