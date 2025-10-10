MP के इस शहर में बढ़ रहे मानसिक रोगी

जिले में हर साल मानसिक रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिला अस्पताल मन कक्ष विभाग से मिली जानकारी अनुसार हर माह 90 से लेकर 115 मरीज डिप्रेशन का शिकार हो रहे है। जीरो से 18 साल तक बच्चे, युवा मोबाइल की लत तो घर में काम का दबाव और परिवारिक समस्या के चलते युवाओं और महिलाओं में भी चिड़चिड़ापन की शिकायतें अधिक है।मन कक्ष में प्रतिदिन 50 से 60 मरीज इलाज कराने के लिए पहुंच रहे है। मानसिक रोगियों की रोकथाम को लेकर शुक्रवार को दुनियाभर में मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएंगा।