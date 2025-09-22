Patrika LogoSwitch to English

Adani Power का शेयर क्या आज 80% गिरा? फिर अभी क्यों है अपर सर्किट, जानिए मामला

Adani Power Stock Price: अडानी पावर के शेयर में आज अपर सर्किट लगा है। इससे पहले आज स्टॉक स्प्लिट के चलते कंपनी के शेयर की कीमत 80 फीसदी कम हो गई। शेयर के 1:5 में स्प्लिट होने से ऐसा हुआ।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 22, 2025

Adani Power Stock Split
अडानी पावर के शेयर में अपर सर्किट लगा है।

Adani Power Stock Split: अडानी पावर के बहुत सारे निवेशक उस समय चौंक गए, जब उन्होंने देखा कि शेयर की कीमत करीब 80 फीसदी कम हो गई है। असल में यह कोई गिरावट नहीं थी, बल्कि स्टॉक स्प्लिट के कारण शेयर की कीमत में आया बदलाव है। अडानी पावर का शेयर 1:5 के अनुपात में स्प्लिट हुआ है। एक्स बोनस ट्रेड करने के बाद इस शेयर में भारी तेजी भी आई है।

लगा 20% का अपर सर्किट

अडानी पावर के शेयर में 20% का अपर सर्किट लग गया है। सोमवार दोपहर बीएसई पर अडानी पावर का शेयर 20 फीसदी या 28.35 रुपये की बढ़त के साथ 170.15 रुपये पर पहुंच गया। यह इस शेयर का 52 वीक हाई भी है। इससे अडानी पावर का मार्केट कैप 3,28,129.08 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

1:5 के अनुपात में स्प्लिट हुआ शेयर

अडानी पावर के बोर्ड ने अगस्त में एक मीटिंग के दौरान शेयर का 1:5 के अनुपात में स्प्लिट करने को मंजूरी दी थी। इस स्टॉक स्प्लिट में रिकॉर्ड डेट 22 सितंबर रखी गई थी। इस स्टॉक स्प्लिट का मतलब है कि जिन निवेशकों के पास 22 सितंबर तक अडानी पावर का शेयर थे, उन्हें हर एक शेयर पर 4 बोनस शेयर मिले हैं। यानी किसी के पास पहले कंपनी के 10 शेयर थे, उसके पोर्टफोलियो में अब अडानी पावर के 50 शेयर हो गए।

स्टॉक स्प्लिट होने पर घट जाती है कीमत

स्टॉक स्प्लिट के अनुपात में ही शेयर की कीमत भी घट जाती है। यानी पहले शेयर की कीमत 100 रुपये थी, तो वह 1:5 के स्टॉक स्प्लिट के बाद 20 रुपये हो जाती है। इस तरह स्टॉक स्प्लिट के बाद भी शेयरधारक के पोर्टफोलियो की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता।

कंपनियां स्टॉक स्प्लिट क्यों करती हैं?

जब किसी कंपनी के शेयर की कीमत काफी अधिक हो जाती है, तो वह छोटे निवेशकों की पहुंच से दूर चला जाता है। ऐसे में कंपनियां स्टॉक स्प्लिट का सहारा लेती है। इससे प्रति शेयर कीमत कम हो जाती है, जिससे वह शेयर छोट निवशकों की पहुंच में आता है। इससे शेयर में लिक्विडिटी बढ़ती है और कीमतों को ऊपर ले जाने में मदद मिलती है।

Updated on:

22 Sept 2025 01:01 pm

Published on:

22 Sept 2025 12:59 pm

Hindi News / Business / Adani Power का शेयर क्या आज 80% गिरा? फिर अभी क्यों है अपर सर्किट, जानिए मामला

