Adani Power का शेयर क्या आज 80% गिरा? फिर अभी क्यों है अपर सर्किट, जानिए मामला

अडानी पावर के बोर्ड ने अगस्त में एक मीटिंग के दौरान शेयर का 1:5 के अनुपात में स्प्लिट करने को मंजूरी दी थी। इस स्टॉक स्प्लिट में रिकॉर्ड डेट 22 सितंबर रखी गई थी। इस स्टॉक स्प्लिट का मतलब है कि जिन निवेशकों के पास 22 सितंबर तक अडानी पावर का शेयर थे, उन्हें हर एक शेयर पर 4 बोनस शेयर मिले हैं। यानी किसी के पास पहले कंपनी के 10 शेयर थे, उसके पोर्टफोलियो में अब अडानी पावर के 50 शेयर हो गए।