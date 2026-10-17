Gold Investment Strategy: सोना खरीदने में न करें जल्दबाजी, पहले चेक करें पोर्टफोलियो, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

सोने में निवेश की रणनीति पर चर्चा ऐसे समय हो रही है, जब कई एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) ने अपनी कुछ गोल्ड फंड ऑफ फंड्स (FoFs) योजनाओं में नया निवेश लेने पर अस्थायी रोक या पाबंदियां लगाई हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, त्योहारों के दौरान सोने की मांग बढ़ने के बीच इस तरह के कदम का उद्देश्य अतिरिक्त मांग को सीमित करना और सोने के आयात तथा विदेशी मुद्रा पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद करना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन निवेशकों के पास पहले से पर्याप्त सोना है, उन्हें बाजार की अनिश्चितता के बीच जल्दबाजी में नया निवेश करने से बचना चाहिए।