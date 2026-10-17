Stock Market Holiday: क्या 20 अक्टूबर को दशहरे पर खुला रहेगा शेयर बाजार? जानिए कब-कब रहेगी छुट्टी

इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी दर्ज हुई थी। आईटी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी ने बाजार को सपोर्ट दिया। टेक महिंद्रा के दूसरी तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहने के बाद आईटी शेयरों में खास उत्साह रहा। बीएसई सेंसेक्स 413.66 अंक यानी 0.56% चढ़कर 74,729.27 पर बंद हुआ था। वहीं, एनएसई निफ्टी 148.80 अंक यानी 0.65% की बढ़त के साथ 23,146.15 पर बंद हुआ। आईटी शेयरों में तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स 3.92% उछलकर 31,924.10 पर बंद हुआ। यह लगातार चौथा कारोबारी सत्र था, जब इस इंडेक्स में बढ़त दर्ज की गई।