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Elon Musk का दावा, चंद्रमा से पृथ्वी की तुलना में 1,000 गुना अधिक AI कंप्यूटिंग संभव

स्पेसएक्स के IPO से पहले निवेशकों को संबोधित करते हुए मस्क ने दावा किया कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर 1,000 गुना अधिक AI कंप्यूटिंग क्षमता विकसित की जा सकती है।

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भारत

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Gajanand Prajapat

Jun 12, 2026

Elon Musk

एलन मस्क (Photo-IANS)

AI Computing: एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली बात बताई है। स्पेसएक्स के IPO से पहले निवेशकों को संबोधित करते हुए मस्क ने दावा किया कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर 1,000 गुना अधिक AI कंप्यूटिंग क्षमता विकसित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में चंद्रमा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन की मदद से AI डेटा सेंटरों को सीधे गहरे अंतरिक्ष में भेजा जा सकेगा, जिससे AI विस्तार की नई संभावनाएं पैदा होंगी।

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Published on:

12 Jun 2026 08:11 am

Hindi News / Business / Elon Musk का दावा, चंद्रमा से पृथ्वी की तुलना में 1,000 गुना अधिक AI कंप्यूटिंग संभव

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