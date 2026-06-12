Elon Musk का दावा, चंद्रमा से पृथ्वी की तुलना में 1,000 गुना अधिक AI कंप्यूटिंग संभव

AI Computing: एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली बात बताई है। स्पेसएक्स के IPO से पहले निवेशकों को संबोधित करते हुए मस्क ने दावा किया कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर 1,000 गुना अधिक AI कंप्यूटिंग क्षमता विकसित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में चंद्रमा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन की मदद से AI डेटा सेंटरों को सीधे गहरे अंतरिक्ष में भेजा जा सकेगा, जिससे AI विस्तार की नई संभावनाएं पैदा होंगी।



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