EPFO Pension Portal: पेंशन ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, घर बैठे होंगे ये 4 जरूरी काम, देखिए पूरी डिटेल

EPFO Pension: कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत EPFO पेंशनर्स को जरूरी जानकारियों के लिए हर बार पेंशन ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना पेंशन भुगतान आदेश (PPO) नंबर पता नहीं है, यह जानना है कि पेंशन का भुगतान हुआ या नहीं या फिर लाइफ सर्टिफिकेट की जानकारी चाहिए, तो इनमें से कई जरूरी काम ऑनलाइन किए जा सकते हैं। पेंशनर्स पोर्टल के जरिए पेंशनभोगी घर बैठे अपनी पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां चेक कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे जरूरी काम, जो ऑनलाइन किए जा सकते हैं।