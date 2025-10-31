Patrika LogoSwitch to English

Gold Price Today: सोना खरीदने जा रहे हैं? जान लें तनिष्क और जोयालुक्कास में 24, 22, 20, 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today: महीने के आखिरी दिन शुक्रवार को तनिष्क 22 कैरेट सोना 1,11,750 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। जोयालुक्कास में इस सोने की रेट 1,12,450 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 31, 2025

Gold Price Today

पिछले दो हफ्ते से सोने की कीमतों में काफी गिरावट आ गई है। (PC: Gemini)

Gold Price Today: इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, घरेलू सर्राफा बाजार में आज शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,20,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करा रहा है। 22 कैरेट सोना 1,17,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। 20 कैरेट सोना 1,07,530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। 18 कैरेट सोना 97,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 77,930 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स शुक्रवार, 31 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,12,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 92,000 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 71,560 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का भाव

जोयालुक्कास शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,22,670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,12,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 92,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।

ज्वेलरी ब्रांड24 कैरेट (₹/10 ग्राम)22 कैरेट (₹/10 ग्राम)18 कैरेट (₹/10 ग्राम)14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स₹1,12,450₹92,000₹71,560
जोयालुक्कास₹1,22,670₹1,12,450₹92,000
तनिष्क₹1,21,910₹1,11,750₹91,430
कल्याण ज्वैलर्स₹1,12,450

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,11,750 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 91,430 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,21,910 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का भाव

कल्याण ज्वैलर्स शुक्रवार, 31 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,12,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

Home Loan Application

31 Oct 2025 01:27 pm

