Gold Price Today: सोना खरीदने जा रहे हैं? जान लें तनिष्क और जोयालुक्कास में 24, 22, 20, 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today: इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, घरेलू सर्राफा बाजार में आज शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,20,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करा रहा है। 22 कैरेट सोना 1,17,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। 20 कैरेट सोना 1,07,530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। 18 कैरेट सोना 97,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 77,930 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है।