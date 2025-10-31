Gold Price Today: सोना खरीदने जा रहे हैं? जान लें तनिष्क और जोयालुक्कास में 24, 22, 20, 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

पिछले दो हफ्ते से सोने की कीमतों में काफी गिरावट आ गई है। (PC: Gemini)
Gold Price Today: इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, घरेलू सर्राफा बाजार में आज शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,20,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करा रहा है। 22 कैरेट सोना 1,17,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। 20 कैरेट सोना 1,07,530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। 18 कैरेट सोना 97,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 77,930 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स शुक्रवार, 31 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,12,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 92,000 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 71,560 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
जोयालुक्कास शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,22,670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,12,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 92,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।
|ज्वेलरी ब्रांड
|24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|—
|₹1,12,450
|₹92,000
|₹71,560
|जोयालुक्कास
|₹1,22,670
|₹1,12,450
|₹92,000
|—
|तनिष्क
|₹1,21,910
|₹1,11,750
|₹91,430
|—
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|₹1,12,450
|—
|—
तनिष्क शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,11,750 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 91,430 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,21,910 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स शुक्रवार, 31 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,12,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
