Gold Price Today: दिवाली के बाद सोने में आई जबरदस्त गिरावट, जानिए तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में आज 24, 22, 18 व 14 कैरेट गोल्ड के रेट्स

सोने-चांदी की कीमतें दिवाली के बाद काफी गिर गई हैं। (PC: Gemini)
Gold Price Today: पिछले 3 दिन में सोने की कीमत में काफी गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 20 तारीख को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,26,730 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। यह कीमत आज गुरुवार, 23 अक्टूबर को घटकर 1,23,827 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई है। गोल्ड (995) आज 1,23,331 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, गोल्ड (916) 1,13,426 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, गोल्ड (750) 92,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर और गोल्ड (585) 72,439 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स गुरुवार, 23 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,14650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 93,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 72,960 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
जोयालुक्कास गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,25,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,14,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 93,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।
तनिष्क गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,15,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 94,130 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,25,510 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स गुरुवार, 23 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,14,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग