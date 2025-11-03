Patrika LogoSwitch to English

Gold Price Today: सोना खरीदने जा रहे हैं? कल्याण ज्वैलर्स, मालाबार और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today: सोने के भाव में बीते कुछ दिनों में रिकवरी देखने को मिली है। सोमवार को जोयालुक्कास में 24 कैरेट सोना 1,23,160 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 03, 2025

Gold Price Today

Gold Price Today : सोने की कीमतों में रिकवरी देखने को मिली है।

Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। इंडिया बुलियन एंड जूलरी एसोसिएशन के अनुसार, आज सोमवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,21,110 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,18,210 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 20 कैरेट सोने का भाव 1,07,790 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने का भाव 98,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 14 कैरेट सोने का भाव 78,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का भाव

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सोमवार, 3 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,12,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 92,370 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 71,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास सोमवार, 3 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,23,160 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,12,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 92,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।

ज्वैलर्स का नाम24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)14 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स1,12,90092,37071,850
जोयालुक्कास1,23,1601,12,90092,370
तनिष्क1,23,6001,13,30092,700
कल्याण ज्वैलर्स1,12,900

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क सोमवार, 3 नवंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,13,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 92,700 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,23,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का भाव

कल्याण ज्वैलर्स सोमवार, 3 नवंबर को 22 कैरेट सोना 1,12,900 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

Published on:

03 Nov 2025 03:15 pm

