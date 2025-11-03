Gold Price Today: सोना खरीदने जा रहे हैं? कल्याण ज्वैलर्स, मालाबार और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। इंडिया बुलियन एंड जूलरी एसोसिएशन के अनुसार, आज सोमवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,21,110 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,18,210 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 20 कैरेट सोने का भाव 1,07,790 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने का भाव 98,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, 14 कैरेट सोने का भाव 78,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।