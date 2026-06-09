Gold Rate Today on 9th June 2026: कच्चे तेल में गिरावट से उछला सोने का भाव, दिल्ली, मुंबई और जयपुर जैसे शहरों में जानिए गोल्ड के रेट

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज मंगलवार को अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 11 बजे दिल्ली में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 1470 रुपये की बढ़त के साथ 1,53,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोने का रेट 1350 रुपये की बढ़त के साथ 1,40,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 1100 रुपये बढ़कर 1,15,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, चांदी की हाजिर कीमत बिना किसी बदलाव के साथ 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बनी हुई थी।