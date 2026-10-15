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Explainer: सिर्फ 3 दिन में 9% उछल गया Nifty IT इंडेक्स, टेक शेयरों में अचानक इस भारी तेजी की क्या है वजह?

Indian IT Stocks में गुरुवार को तेजी आई और निफ्टी IT इंडेक्स तीन कारोबारी सत्रों में करीब 9% चढ़ गया। HCL टेक और TCS के मजबूत नतीजों, AI कारोबार से बढ़ती उम्मीदों और रुपये की कमजोरी ने बाजार को सहारा दिया।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Oct 15, 2026

IT Stocks Rally

आईटी शेयरों में तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)

IT Stocks Rally: आईटी कंपनियों के मजबूत तिमाही नतीजों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से कारोबार बढ़ने की उम्मीद ने शेयर बाजार में आईटी सेक्टर का जोश बढ़ा दिया है। गुरुवार, 15 अक्टूबर को शुरुआती कारोबार में आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। HCL टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा और इंफोसिस समेत कई कंपनियों के शेयर चढ़े। इसके चलते निफ्टी IT इंडेक्स में 2.5% की तेजी देखने को मिली। खास बात यह है कि पिछले तीन कारोबारी सत्रों में यह इंडेक्स करीब 9% उछल चुका है।

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Updated on:

15 Oct 2026 12:38 pm

Published on:

15 Oct 2026 12:38 pm

Hindi News / Business / Explainer: सिर्फ 3 दिन में 9% उछल गया Nifty IT इंडेक्स, टेक शेयरों में अचानक इस भारी तेजी की क्या है वजह?

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