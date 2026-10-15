Explainer: Jio IPO में दिख रहा 18% का GMP, क्या करना चाहिए सब्सक्राइब या करें लिस्टिंग का इंतजार? जानें एक्सपर्ट्स की राय

Jio IPO Launch Date: रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ निवेशकों के लिए 21 अक्टूबर को खुलने जा रहा है। कंपनी ने इसके लिए 1,065 से 1,119 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। इस इश्यू के जरिए कंपनी करीब 28,755 करोड़ रुपये से 30,213 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। इश्यू 23 अक्टूबर तक खुला रहेगा। अगर तय योजना के मुताबिक यह आईपीओ आता है, तो रुपये में आकार के लिहाज से यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। जियो प्लेटफॉर्म्स ने बुधवार को अहमदाबाद स्थित गुजरात के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) जमा कराया है। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 28 अक्टूबर को BSE और NSE पर प्रस्तावित है।