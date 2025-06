बड़ी खबर: 1 जुलाई से क्या-क्या बदल जाएगा? जानिए आम आदमी से जुड़ी हर जरूरी जानकारी

India financial rule changes July 2025: देश में एक जुलाई से पैन, आईटीआर और बैंक शुल्कों में अहम बदलाव लागू होंगे।

India financial rule changes July 2025: भारत में 1 जुलाई 2025 से आम आदमी की जरूरतों से जुड़े कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियम (India financial rule changes July 2025) बदल रहे हैं। ग्राहकों और करदाताओं को इन नियमों का सीधा असर महसूस होगा। पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य (PAN Aadhaar rule July 2025) होगा और ITR की अंतिम तारीख (India income tax deadline extended) 15 सितंबर कर दी गई है। एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक अपने शुल्कों में बदलाव(new SBI HDFC ICICI charges) ला रहे हैं। इसके तहत भारत में अब 1 जुलाई 2025 से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड देना जरूरी होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस नियम को कर प्रणाली को मजबूत करने और पहचान सत्यापन में पारदर्शिता लाने के लिए लागू किया है। पहले पैन कार्ड के लिए पहचान और जन्म प्रमाण पत्र देना ही काफी था।