Husband के साथ Post Office की इस स्कीम में हर महीने डालें 7500 रुपये, 10 साल में बनेगा 25 लाख का फंड, जानिए कैसे

Post Office RD Scheme: भारतीय समाज तेजी से बदल रहा है। जॉब मार्केट में महिलाएं बढ़-चढ़कर आगे आ रही हैं। मैरिज के लिए लड़के वर्किंग वुमन की डिमांड ज्यादा करने लगे हैं। घर की आर्थिक स्थिति संभालने में महिलाएं पुरुषों का पूरा सपोर्ट कर रही हैं। कई मामलों में तो महिलाएं, पुरुषों से भी आगे हैं। निवेश जैसे फैसले भी हसबैंड-वाइफ मिलकर लेने लगे हैं। अगर आप शादिशुदा वर्किंग वुमन हैं, तो अपने हसबैंड के साथ मिलकर निवेश कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर निवेश करें, तो एक बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है।
अगर आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसे निवेश विकल्पों में पैसा लगाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स में निवेश करके सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न पा सकते हैं। अगर आपके पास एकमुश्त मोटी रकम भी नहीं है, तो आप दोनों मिलकर हर महीने अपनी सैलरी में से छोटी-छोटी राशि इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए पोस्ट ऑफिस आरडी एक उपयुक्त निवेश विकल्प साबित होगा।
पोस्ट ऑफिस आरडी में आप और आपके हसबैंड अपनी सैलरी में से हर महीने 7500-7500 रुपये बचाकर 25 लाख रुपये से ऊपर का फंड तैयार कर सकते हैं। आइए इस स्कीम के बारे में जानते हैं।
-इस स्कीम में आप सिंगल या जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं।
-इस स्कीम में न्यूनतम 100 रुपये जमा करा सकते हैं। अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है।
-इस स्कीम में आपको हर महीने एक तय राशि जमा करानी होती है। मैच्योरिटी पर ब्याज सहित रकम मिलती है।
-पोस्ट ऑफिस आरडी पर इस समय 6.7 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। यह तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दर है।
-इस स्कीम में अकाउंट खुलवाने के 1 साल बाद या 12 मंथली डिपॉजिट करने के बाद अकाउंट में जमा पैसे के 50 फीसदी के बराबर रकम का लोन लिया जा सकता है।
-निवेशक खाता खुलवाने की तारीख के 3 साल बाद इस स्कीम में प्रीमैच्योर क्लोजर करा सकते हैं।
-इस स्कीम में मैच्योरिटी अवधि 5 साल है। डाकघर में आवेदन देकर इस अवधि को 5 साल आगे बढ़ा सकते हैं।
आप अपने हसबैंड के साथ इस स्कीम में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब आपको और आपके हसबैंड को हर महीने अपनी सैलरी में से 7500 रुपये बचाने हैं। इस तरह कुल 15,000 रुपये हो जाएंगे। आपको हर महीने ये 15,000 रुपये पोस्ट ऑफिस आरडी खाते में डालने हैं। 5 साल बाद आवेदन देकर मैच्योरिटी अवधि को 5 साल और आगे बढ़ा दें। इस तरह 10 साल में आपके पास 25,62,822 रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। इसमें 18,00,000 रुपये आपकी निवेश राशि होगी। वहीं, 7,62,822 रुपये ब्याज आय होगी।