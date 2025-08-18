Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Husband के साथ Post Office की इस स्कीम में हर महीने डालें 7500 रुपये, 10 साल में बनेगा 25 लाख का फंड, जानिए कैसे

Post Office RD Scheme: वाइफ और हसबैंड दोनों मिलकर पोस्ट ऑफिस आरडी में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोनों मिलकर निवेश करें, तो एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 18, 2025

Post Office RD Scheme
पोस्ट ऑफिस आरडी से गारंटीड रिटर्न पा सकते हैं। (PC: Gemini)

Post Office RD Scheme: भारतीय समाज तेजी से बदल रहा है। जॉब मार्केट में महिलाएं बढ़-चढ़कर आगे आ रही हैं। मैरिज के लिए लड़के वर्किंग वुमन की डिमांड ज्यादा करने लगे हैं। घर की आर्थिक स्थिति संभालने में महिलाएं पुरुषों का पूरा सपोर्ट कर रही हैं। कई मामलों में तो महिलाएं, पुरुषों से भी आगे हैं। निवेश जैसे फैसले भी हसबैंड-वाइफ मिलकर लेने लगे हैं। अगर आप शादिशुदा वर्किंग वुमन हैं, तो अपने हसबैंड के साथ मिलकर निवेश कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर निवेश करें, तो एक बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है।

मिलेगा गारंटीड रिटर्न

अगर आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसे निवेश विकल्पों में पैसा लगाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स में निवेश करके सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न पा सकते हैं। अगर आपके पास एकमुश्त मोटी रकम भी नहीं है, तो आप दोनों मिलकर हर महीने अपनी सैलरी में से छोटी-छोटी राशि इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए पोस्ट ऑफिस आरडी एक उपयुक्त निवेश विकल्प साबित होगा।

ये भी पढ़ें

क्या आप भी कैश में करते हैं ये 5 लेनदेन, आ जाएगा Income Tax का नोटिस
कारोबार
Income Tax Notice

पोस्ट ऑफिस आरडी में आप और आपके हसबैंड अपनी सैलरी में से हर महीने 7500-7500 रुपये बचाकर 25 लाख रुपये से ऊपर का फंड तैयार कर सकते हैं। आइए इस स्कीम के बारे में जानते हैं।

पोस्ट ऑफिस आरडी में क्या है खास?

-इस स्कीम में आप सिंगल या जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं।
-इस स्कीम में न्यूनतम 100 रुपये जमा करा सकते हैं। अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है।
-इस स्कीम में आपको हर महीने एक तय राशि जमा करानी होती है। मैच्योरिटी पर ब्याज सहित रकम मिलती है।
-पोस्ट ऑफिस आरडी पर इस समय 6.7 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। यह तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दर है।

-इस स्कीम में अकाउंट खुलवाने के 1 साल बाद या 12 मंथली डिपॉजिट करने के बाद अकाउंट में जमा पैसे के 50 फीसदी के बराबर रकम का लोन लिया जा सकता है।
-निवेशक खाता खुलवाने की तारीख के 3 साल बाद इस स्कीम में प्रीमैच्योर क्लोजर करा सकते हैं।
-इस स्कीम में मैच्योरिटी अवधि 5 साल है। डाकघर में आवेदन देकर इस अवधि को 5 साल आगे बढ़ा सकते हैं।

कैसे बनेगा 25 लाख का फंड

आप अपने हसबैंड के साथ इस स्कीम में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब आपको और आपके हसबैंड को हर महीने अपनी सैलरी में से 7500 रुपये बचाने हैं। इस तरह कुल 15,000 रुपये हो जाएंगे। आपको हर महीने ये 15,000 रुपये पोस्ट ऑफिस आरडी खाते में डालने हैं। 5 साल बाद आवेदन देकर मैच्योरिटी अवधि को 5 साल और आगे बढ़ा दें। इस तरह 10 साल में आपके पास 25,62,822 रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। इसमें 18,00,000 रुपये आपकी निवेश राशि होगी। वहीं, 7,62,822 रुपये ब्याज आय होगी।

ये भी पढ़ें

किसी से कैश में रुपये उधार लेना भी पड़ सकता है भारी, जान लें Income Tax का यह नियम
कारोबार
Income Tax on Cash Payments

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Aug 2025 03:54 pm

Published on:

18 Aug 2025 03:53 pm

Hindi News / Business / Husband के साथ Post Office की इस स्कीम में हर महीने डालें 7500 रुपये, 10 साल में बनेगा 25 लाख का फंड, जानिए कैसे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.