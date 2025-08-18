Husband के साथ Post Office की इस स्कीम में हर महीने डालें 7500 रुपये, 10 साल में बनेगा 25 लाख का फंड, जानिए कैसे

Post Office RD Scheme: भारतीय समाज तेजी से बदल रहा है। जॉब मार्केट में महिलाएं बढ़-चढ़कर आगे आ रही हैं। मैरिज के लिए लड़के वर्किंग वुमन की डिमांड ज्यादा करने लगे हैं। घर की आर्थिक स्थिति संभालने में महिलाएं पुरुषों का पूरा सपोर्ट कर रही हैं। कई मामलों में तो महिलाएं, पुरुषों से भी आगे हैं। निवेश जैसे फैसले भी हसबैंड-वाइफ मिलकर लेने लगे हैं। अगर आप शादिशुदा वर्किंग वुमन हैं, तो अपने हसबैंड के साथ मिलकर निवेश कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर निवेश करें, तो एक बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है।