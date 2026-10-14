Stock Market: फार्मा और फाइनेंशियल शेयरों में गिरावट से टूटा मार्केट, सेंसेक्स 250 अंक गिरकर हुआ बंद, जानिए कहां-कहां आई मंदी

भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.34 फीसदी या 251 अंक की गिरावट के साथ 72,781 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.44 फीसदी या 99 अंक की गिरावट के साथ 22,622 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से आज 11 शेयर हरे निशान पर और 19 शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं।