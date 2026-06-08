Why Share Market Fall: शेयर बाजार में क्यों आई भारी गिरावट, सेंसेक्स 800 पॉइंट टूटकर खुला, जानिए इस बिकवाली के 5 बड़े कारण

इस बीच अमेरिका से आई एक और खबर ने बाजारों की बेचैनी बढ़ा दी। मई महीने के रोजगार आंकड़े उम्मीद से कहीं बेहतर रहे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में पिछले महीने 1.72 लाख नई नौकरियां जुड़ीं, जबकि बाजार इससे काफी कम आंकड़े की उम्मीद कर रहा था। सामान्य तौर पर मजबूत रोजगार आंकड़े अच्छी खबर माने जाते हैं, लेकिन इस बार निवेशकों ने इसे अलग नजरिए से देखा। मजबूत जॉब मार्केट का मतलब है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रख सकता है या फिर आगे बढ़ा भी सकता है। अब दिसंबर 2026 तक फेड द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की संभावना तेजी से बढ़ गई है। यही वजह है कि निवेशकों ने जोखिम वाले बाजारों से पैसा निकालना शुरू कर दिया। आमतौर पर जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो भारत समेत उभरते बाजारों में विदेशी निवेश का प्रवाह कमजोर पड़ सकता है।