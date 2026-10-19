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Stock Market: सरकारी बैंकों के शेयरों में दिखी बड़ी तेजी, IT स्टॉक्स में गिरावट, जानिए मार्केट का हाल

Stock Market Today: शुरुआती कारोबार में सबसे अधिक तेजी निफ्टी पीएसयू बैंक में 2.39 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थकेयर और निफ्टी सीमेंट में भी तेजी देखने को मिली।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Oct 19, 2026

Stock Market Today

शेयर बाजार की आज सपाट शुरुआत हुई है। (PC: ANI)

भारतीय शेयर बाजार आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बढ़त के साथ खुला और शुरुआती कारोबार में सपाट ट्रेड करता दिखा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 120 अंक की बढ़त के साथ 74,849.30 पर खुला। शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 23 मिनट पर यह 0.11 फीसदी या 83 अंक की गिरावट के साथ 74,620 पर ट्रेड करता दिखा। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.17 फीसदी या 43 अंक की गिरावट के साथ 23,100 पर ट्रेड करता दिखा।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

सरकारी बैंकों के शेयर उछले

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो सबसे अधिक तेजी निफ्टी पीएसयू बैंक में 2.39 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी फार्मा में 0.52 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.41 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.18 फीसदी और निफ्टी सीमेंट में 0.18 फीसदी की तेजी देखने को मिली। इससे इतर सबसे अधिक गिरावट निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.40 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.80 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.52 फीसदी और निफ्टी केमिकल्स में 0.80 फीसदी देखने को मिली।

निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी तेजी

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत चेंज (%)
भारतीय स्टेट बैंक (SBI)981.65+1.98
अल्ट्राटेक सीमेंट11,102.00+1.79
ओएनजीसी (ONGC)225.50+1.58
आयशर मोटर्स7,381.00+1.32
टीसीएस (TCS)2,494.60+1.20
रिलायंस इंडस्ट्रीज1,225.30+1.16
टाइटन कंपनी4,486.10+0.93
लार्सन एंड टुब्रो (L&T)3,660.70+0.93
पावर ग्रिड252.70+0.90
एचसीएल टेक्नोलॉजीज1,390.50+0.76
मारुति सुजुकी11,561.00+0.63
ग्रेसिम इंडस्ट्रीज2,936.40+0.56
अडानी पोर्ट्स1,760.60+0.56
बजाज ऑटो10,455.00+0.48
जेएसडब्ल्यू स्टील1,221.50+0.43
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL)378.10+0.33
मैक्स हेल्थकेयर848.70+0.32
सोर्स- एनएसई, समय- सुबह 9 बजकर 45 मिनट

निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी गिरावट

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत चेंज (%)
एक्सिस बैंक1,238.70-3.98
एचडीएफसी बैंक718.20-1.46
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स969.75-0.93
श्रीराम फाइनेंस931.60-0.89
एचडीएफसी लाइफ548.30-0.85
कोटक महिंद्रा बैंक443.60-0.85
नेस्ले इंडिया1,255.00-0.83
इंफोसिस1,151.90-0.80
हिंदुस्तान यूनिलीवर1,879.40-0.76
मैक्स हेल्थकेयर284.75-0.73
अपोलो हॉस्पिटल्स7,832.50-0.73
ट्रेंट2,937.50-0.72
बजाज फिनसर्व1,719.40-0.56
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस1,647.90-0.54
अडानी एंटरप्राइजेज2,681.80-0.38
टाटा स्टील174.92-0.33
एनटीपीसी314.10-0.33
सोर्स- एनएसई, समय- सुबह 9 बजकर 50 मिनट

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

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Updated on:

19 Oct 2026 10:02 am

Published on:

19 Oct 2026 09:35 am

Hindi News / Business / Stock Market: सरकारी बैंकों के शेयरों में दिखी बड़ी तेजी, IT स्टॉक्स में गिरावट, जानिए मार्केट का हाल

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