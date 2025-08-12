क्या अंतरिक्ष के उल्कापिंड की भी करोड़ों में तस्करी कर रहा इन्सान ? आखिर नाइजर की चट्टान की जांच क्यों ?

Martian Meteorite Sale Investigation: नाइजर के सहारा रेगिस्तान में मिली मंगल ग्रह की विशाल चट्टान (Martian meteorite), जिसे नाम मिला है NWA 16788, ने न्यूयॉर्क में सॉथबीज़ नीलामी(Sotheby’s auction) में करीब 44 करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपये में रिकॉर्ड कीमत दर्ज की। यह अब तक पृथ्वी पर पाया गया सबसे बड़ा मंगल उल्कापिंड है। इस उल्कापिंड का वैज्ञानिक नाम NWA 16788 बताया गया है, यह सहारा रेगिस्तान में खोजा गया। इसे नवंबर 2023 में एक खोजकर्ता ने पाया था। सांस्कृतिक विरासत की इस चट्टान (Cultural heritage rock) ने मंगल से होकर 22 करोड़ 50 लाख किलोमीटर की यात्रा की और यह पृथ्वी पर गिरा। माना जा रहा है कि यह दुर्लभ मंगल ग्रह की चट्टान अवैध रूप से देश से बाहर तस्करी करके बेची गई है।