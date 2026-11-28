चेन्नई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में 30 नवंबर के आसपास एक नए निम्न दबाव का क्षेत्र (लो-प्रेशर एरिया) बनने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से तमिलनाडु समेत दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में वर्षा हो सकती है। आईएमडी द्वारा गुरुवार को जारी विस्तारित मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 29 नवंबर के आसपास दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर एक ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 30 नवंबर के आसपास दक्षिण अंडमान सागर, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह से सटे क्षेत्रों और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है। हालांकि, मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रणाली के 2 दिसंबर के आसपास अवसाद (डिप्रेशन) में बदलने की संभावना फिलहाल कम है।