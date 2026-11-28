प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक को संसद से पारित कराने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। लोकसभा में इसके लिए कुल सदस्यों के दो-तिहाई समर्थन की जरूरत पड़ेगी। वर्तमान राजनीतिक गणित को देखते हुए विपक्षी दलों का समर्थन इस विधेयक के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि स्टालिन के ताजा बयान से स्पष्ट संकेत मिला है कि डीएमके परिसीमन के मुद्दे पर अपने घोषित रुख से पीछे हटने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य के अधिकारों और राज्य की जनता के हितों की रक्षा करना है तथा इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।