इस अवसर पर आयोजित मीडिया संवाद में मुख्यमंत्री नायडू ने जैन दम्पती की उदारता की सराहना करते हुए कहा कि धन, पद और संपत्ति स्थायी नहीं हैं, जबकि आध्यात्मिकता, धर्म और सेवा ही व्यक्ति को वास्तविक संतोष प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में अनेक धनवान लोग हैं, लेकिन अपनी संपत्ति को जनकल्याण और धार्मिक कार्यों में समर्पित करने का सौभाग्य कुछ ही लोगों को मिलता है।