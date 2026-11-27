डीवीएसी ने इस मामले में 4 सितंबर को केएन नेहरू समेत 12 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। एफआइआर के अनुसार वर्ष 2021 से 2025 के बीच नगर प्रशासन, शहरी विकास और जल आपूर्ति विभाग के कई टेंडरों में गंभीर अनियमितताएं हुई। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही पसंदीदा ठेकेदारों का चयन कर लिया जाता था और अनुबंध मूल्य का 7.5 से 10 प्रतिशत तक कमीशन वसूला जाता था। जांच में इस राशि को कथित तौर पर "पार्टी फंड" के रूप में दर्ज किए जाने का उल्लेख है।