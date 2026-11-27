चेन्नई. तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित काशी तमिल संगमम् के पांचवें संस्करण के लिए गुरुवार को चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन रवाना की गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कन्न्याकुमारी-बनारस विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आइआइटी मद्रास के निदेशक वी. कामकोटी और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के निदेशक आर. चंद्रशेखरन सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।