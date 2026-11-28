उन्होंने कहा प्रस्तावित व्यवस्था के तहत तमिलनाडु विधानसभा की सीटें 234 से बढ़कर 351 हो सकती हैं। इनमें से 117 अतिरिक्त सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने की संभावना है। इसी प्रकार लोकसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व 39 से बढ़कर 59 सीटों तक पहुंच सकता है, जिनमें 20 अतिरिक्त सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अंबुमणि ने कहा इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने बताया वर्तमान में तमिलनाडु में 23 महिला विधायक और पांच महिला सांसद हैं।