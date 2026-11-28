पद्मनाभपुरम के विधायक आर. चेल्लास्वामी ने कहा अस्पताल में मरीजों की संख्या को देखते हुए कम से कम 300 बिस्तरों की आवश्यकता है। उन्होंने बताया इस संबंध में एक माह पहले स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था। विधायक ने यह भी कहा हालिया विधानसभा सत्र में अस्पताल के लिए नए भवनों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की घोषणा की गई है। वीसीके के पद्मनाभपुरम विधानसभा जिला सचिव एसई मेसिया ने कहा कुलशेखरम के निकट पहाड़ी क्षेत्रों सहित जिले के विभिन्न हिस्सों के मरीज इस अस्पताल पर निर्भर हैं। ऐसे में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार बेहद जरूरी है।